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Луиш Каштру сравнил подготовку к возобновлению соревнований в УПЛ с чтением прочитанной книги

Премьер-лига
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Луиш Каштру сравнил подготовку к возобновлению соревнований в УПЛ с чтением прочитанной книги
Новина українською

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата в УПЛ после карантина (30 мая или 6 июня).

Работа "Шахтера", по словам специалиста, началась с задач отдельно для обороны, полузащиты и нападения.

Выполнили работу, ориентированную на отдельное звено. После нескольких тренировок начали готовить команду к первой игре чемпионата, запланированной на 31 мая [ожидая разрешения правительства]. Вообще это короткая двухнедельная подготовка. Но мы понимаем, что ситуация исключительная.

Мы провели предсезонную подготовку в 5 с половиной недель, тогда зимнюю - 4 недели, а теперь еще 2 с половиной недели. На этот раз был долгий перерыв и мы не тренировались. Поэтому интересно будет взглянуть, какой будет команда, когда встретимся с киевским "Динамо" в УПЛ. Надо постепенно набирать форму.

Спортивная форма, говорит Луиш Каштру BOLA TV, остается в течение определенного периода после окончания соревнований.

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Это то же, когда читаем книгу, а потом берем ее в руки снова, и уже многое помним. Игроки запоминают понятия игры, акценты, как работаем с мячом и без него.

Сначала надо связать игроков общим нашим образом мышления игры. Тогда все пойдет лучше, будем концентрироватся на более мелких моментах. Ум наших игроков поможет в нам всем в первые недели работы. Проблема заключается в том, чтобы удержать игровой ритм 90 минут на том же уровне. Психическая устойчивость должна быть на высоком уровне. Возможно, сейчас команде не хватает этого. Но с этой же проблемой сталкиваются и другие команды и все мы на одном уровне. Все 6 команд, которые борются за чемпионство, будут в одинаковой форме.

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В статье: УПЛ Луиш Каштру
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