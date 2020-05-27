Перед подписанием контракта с Ворсклой румынского легионера пугали бандиты

38-летний Каталин Ликиою, центральный нападающий клуба "Кингстон" из Канады, вспомнил, как в 2006 году переходил в полтавскую "Ворсклу", за которую впоследствии выступал до 2008-го (провел 38 поединков, забил 4 гола).

Каталином заинтересовались агенты после того, как в матче с "Тирасполем" он забил красивый гол.

После этого мне звонили с десяток различных агентов, и каждый предлагал подписать с ним соглашение, обещали, что устроят меня чуть ли не в клуб большой пятерки. Но я не хотел так работать, сразу сказал, чтобы предлагали конкретный вариант. Был один украинский агент из Винницы, который нашел вариант с "Ворсклой". На тот момент это было конкретное предложение. И я согласился.

Однако Каталину в полтавском клубе предложили очень маленькую зарплату.

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