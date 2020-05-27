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Перед подписанием контракта с Ворсклой румынского легионера пугали бандиты
Обещали отобрать паспорт в Турции
38-летний Каталин Ликиою, центральный нападающий клуба "Кингстон" из Канады, вспомнил, как в 2006 году переходил в полтавскую "Ворсклу", за которую впоследствии выступал до 2008-го (провел 38 поединков, забил 4 гола).
Каталином заинтересовались агенты после того, как в матче с "Тирасполем" он забил красивый гол.
После этого мне звонили с десяток различных агентов, и каждый предлагал подписать с ним соглашение, обещали, что устроят меня чуть ли не в клуб большой пятерки.
Но я не хотел так работать, сразу сказал, чтобы предлагали конкретный вариант. Был один украинский агент из Винницы, который нашел вариант с "Ворсклой". На тот момент это было конкретное предложение. И я согласился.
Однако Каталину в полтавском клубе предложили очень маленькую зарплату.
Подумали, что я полный дурак. Но я знал, какие деньги платят в Украине и не хотел соглашаться на их условия.
Поехал с "Ворсклой" на сбор в Турцию и мне начали угрожать бандиты. Сказали: либо соглашаешся на снижение зарплаты, либо они отберут мой паспорт и я не вернусь обратно.
Честно скажу, тогда очень испугался и представлял худшие варианты. Думал, что меня могут даже побить или покалечить.
Мне помог Аркадий Запорожану [футбольный агент FIFA в Молдове]. Я позвонил ему, он меня сразу успокоил, сказал, чтобы я не нервничал и никто меня в Турции не убьет. Затем он сам поговорил с кем надо, и все решилось хорошо.