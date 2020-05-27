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Палкин: Хотим минимизировать риски и отыграть остаток сезона на Олимпийском

Премьер-лига
(2 голосов)

Шахтер снова будет играть в Киеве

Палкин: Хотим минимизировать риски и отыграть остаток сезона на Олимпийском
Новина українською

Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин в комментарии ТК Футбол рассказал, почему остаток сезона в УПЛ команда будет играть на "НСК "Олимпийский".

"Мы будем играть на "Олимпийском". Сейчас мы заключаем договор с НСК "Олимпийский". Думаю, все будет нормально. Матч с "Динамо" состоится там, потому что обоим клубам нет смысла ехать в Харьков, играть при закрытых трибунах, а потом опять всем возвращаться.

Очень много рисков относительно транспортировки команды и проживания в целом. Мы решили минимизировать этот вопрос и отыграть в Киеве. Мы хотим все наши домашние матчи до конца этого сезона отыграть на "Олимпийском", – сказал Палкин

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В статье: Сергей Палкин Шахтер (Донецк)
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Источник:
ТК Футбол

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