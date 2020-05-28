Шепелев: Шахтер на Олимпийском? Ради доигровки сезона нужно идти навстречу друг другу и в чем-то уступать

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев рассказал о подготовке команды к матчу с "Шахтером", который состоится 31 мая.

- Как относитесь к тому, что "Шахтер" будет проводить свои домашние матчи на НСК "Олимпийский", а "Динамо" придется переехать на стадион им. Лобановского или другую арену?

- Если такое решение приняло руководство, значит так было нужно и это правильно, учитывая сложившуюся ситуацию, ограничения из-за карантина и желания всех доиграть чемпионат. Ради этого нужно объединить усилия, идти навстречу друг другу и в чем-то уступать. Наша же задача показывать качественный футбол вне зависимости от того, играем мы на НСК "Олимпийский" или на другом стадионе, со зрителями или без них.

- В каком моральном и физическом состоянии подходите к ближайшему матчу с "Шахтером"?

- В нормальном, обычном состоянии, насколько хорошо мы подготовились к этой игре, будет понятно уже после матча по результату.

- Учитывая, что отставание от "Шахтера"13 очков, и матч пройдет без зрителей, будет ли присутствовать спортивный интерес?

- Да, конечно, с "Шахтером" матчи всегда принципиальные, вне зависимости от их статуса и разницы очков в турнирной таблице. У нас предстоит две очные встречи, будем стараться сократить это отставание. Кроме того, мы все соскучились по официальным поединкам за эти два с половиной месяца карантина, поэтому будем играть с большим желанием и самоотдачей.

- Вам бы хотелось выйти на поле в следующем матче со стартовых минут? Чего ожидаете от поединка с донетчанами?

- Конечно. Хотелось бы не только выйти на поле, но и помочь команде добиться положительного результата. К этому, наверное, стремится любой футболист, но решение, кому играть, принимает тренерский штаб. Ожидаем хорошей игры и, естественно, нашей победы.