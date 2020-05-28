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Мирон Маркевич после решающего матча с Наполи потерял фартовый медальон
Вместе с курткой
После матча 1/2 Лиги Европы с "Наполи", в котором днепровский "Днепр" победил 1:0 и прошел в финал, болельщики на радостях сняли куртку с главного тренера Мирона Маркевича.
Эмоции после победы над "Наполи" в полуфинале? Хотелось куда-то бежать. Болельщики прорвались на поле, я даже не помню, как с меня сняли куртку. Дело не в куртке, а в том, что внутри был фартовый медальон. Мне его подарили в детской больнице.
Шансы были 50 на 50. "Севилья" - команда опытная. Им удалось поймать нас на ошибке. Я уже не знал, как "Севилья" нам может забить, ведь до конца основного времени оставалось 12 минут, но сами виноваты.
В раздевалке было тихо. Я успокоил футболистов, сказав, что мы играли достойно. Так случилось, нужно двигаться дальше.
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