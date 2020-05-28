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Мирон Маркевич после решающего матча с Наполи потерял фартовый медальон

Премьер-лига
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Вместе с курткой

Мирон Маркевич после решающего матча с Наполи потерял фартовый медальон
Новина українською

После матча 1/2 Лиги Европы с "Наполи", в котором днепровский "Днепр" победил 1:0 и прошел в финал, болельщики на радостях сняли куртку с главного тренера Мирона Маркевича.

Эмоции после победы над "Наполи" в полуфинале? Хотелось куда-то бежать. Болельщики прорвались на поле, я даже не помню, как с меня сняли куртку. Дело не в куртке, а в том, что внутри был фартовый медальон. Мне его подарили в детской больнице.

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Шансы были 50 на 50. "Севилья" - команда опытная. Им удалось поймать нас на ошибке. Я уже не знал, как "Севилья" нам может забить, ведь до конца основного времени оставалось 12 минут, но сами виноваты.

В раздевалке было тихо. Я успокоил футболистов, сказав, что мы играли достойно. Так случилось, нужно двигаться дальше.

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В статье: Мирон Маркевич Лига Европы Наполи (Неаполь) Севилья (Испания) Днепр
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Источник:
ТК Футбол

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