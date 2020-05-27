Артем Федецкий вспомнил и сравнил финалы Кубка УЕФА 2009 и Лиги Европы 2015

В истории украинского футбола "Днепр" оказался второй командой вышедшей в финал Лиги Европы. Произошло это событие 27 мая 2015 года. Соперником "Днепра" оказалась испанская "Севилья". Нужно было сделать последний шаг для завоевания трофея, но, увы, подопечные Мирона Маркевича проиграли финал со счетом 2:3. Тем не менее, несмотря на поражение, тот год можно считать удачным для игроков "Днепра". Одним из творцов успеха команды, которой, к сожалению уже нет, был Артем Федецкий. Защитнику, к слову, принадлежит уникальное достижение, ведь он единственный украинский футболист, который принимал участие в двух финалах европейских клубных турниров в двух разных украинских командах - в 2009-му он был в резерве "Шахтера", когда тот выиграл Кубок УЕФА.

- Что вспоминается из того удачного сезона, несмотря на поражение в финале?

- Все! В тот период "Днепр" жил от момента к моменту. Каждый футболист мечтает о чем-то великом. Мы были реалистами, понимали, какая у нас была тяжелая группа, с которой вышли со скрипом. Но после выхода из группы это была совсем другая команда, которая поверила в себя, в свои силы, поверила в коллектив единомышленников. Плюс доля фарта сопровождавшего нас, все это вместе дало результат – выход в финал Лиги Европы. А самое главное в тот тяжелый период для страны, когда началась война, мы победами хотели объединить и отвлечь людей от того что происходило. И как результат за "Днепр" болела вся Украина.

- Наверняка было разочарование, что не попали в групповой этап Лиги чемпионов, пропустив датский "Копенгаген"?

- Некоторое время висел груз за неудачу, хотя "Копенгаген" был нам по силам. Ведь на пути к финалу Лиги Европы мы прошли такие команды как "Аякс", "Брюгге", "Наполи", которые были отнюдь не слабее датчан. Хотелось бы слышать гимн Лиги чемпионов, но, увы. Где-то не хватило опыта и обкатки, повлиявшие на окончательный результат.

- Вы сказали, что со скрипом вышли из группы. Но также со скрипом вошли в нее, обыграв в тяжелом двухраундовом противостоянии "Хайдук".

- После первого домашнего поединка, где мы выиграли 2:1, он был сложным, только в конце Шахов забил решающий гол, и как оказалось решивший судьбу попадания команды в группу. Врезалось в память из киевского матча то, что "наш" Калинич забил вратарю Калиничу (смеется). (За "Днепр" играл Никола Калинич, а его однофамилец Ловре Калинич был вратарем "Хайдука" - прим. ред.). Ответный поединок на выезде был очень тяжелым. Опять же их вратарь творил чудеса. Мы могли забить ему и в первом и во втором тайме, но он стоял как стена. Наверное, после матча его трансферная стоимость выросла в разы (смеется).

- Ваш гол в последнем туре с французским "Сент-Этьеном" решил судьбу выхода команды в 1/16 финала.

- Как и говорил выше нам немного способствовал Фарт. Мой гол мог оказаться нерешающим, если бы в другой паре "Карабах" - "Интер" азербайджанцы выиграли, то заняли бы второе место. Еще они забили правильный мяч, но на наше счастья арбитры не засчитали его, усмотрев какое-то нарушение. Был скандал, хозяева даже подали протест. Но, тем не менее, мы оказались на втором месте. Видите, как бывает, я забил, там не засчитали, и все сложилось благополучно для нас. А в матче с французами, мне посчастливилось оказаться в нужном месте, в нужное время. "Сент-Этьен" до нашего поединка сыграл все пять матчей вничью, и также в случае победы мог претендовать на выход в следующую стадию. У них тоже был шанс, и они это понимали. Видимо мы больше хотели выиграть, нам и повезло.

- В следующей стадии в 1/16 финала в игре против греческого "Олимпиакоса" вы снова забиваете.

- После домашней победы 2:0, в Пиреях греки при неистовой поддержке местной торсиды уже вначале забили быстрый гол. И наверняка жаждали в дальнейшем затоптать нас, не дав нам быстро отойти от пропущенного мяча. Но рад, что мой гол буквально через 10 минут охладил пыл хозяев, а нам придал уверенности. Греки понимали, что теперь им нужно забивать три мяча, а это уже сверхсложная задача. В компенсированное время они забили с пенальти, но тут же Калинич передал им окончательный привет (смеется). Итоговый счет 2:2 и трудная ничья.

- А какой самый тяжелый матч оказался на пути к финалу?

- Наверное, с "Наполи" на выезде, где сыграли 1:1. Это команда сумасшедшего уровня, сбалансированная, по футбольному злая, с хорошим подбором футболистов, и с такими же "сумасшедшими" болельщиками. Перед игрой был неимоверный накал. Помню, утром вышли на прогулку в город с охраной полиции, так итальянцы показывали непристойные жести, на пальцах демонстрировали нам счет 3:0, 4:0 в их пользу. А когда ехали на стадион, то от гула тифози казалось, что вибрирует автобус. Перед игрой был небольшой мандраж, но с другой стороны, было, приятно находиться в такой обстановке, когда чаша стадиона гудит словно улей. Мы понимали, даже если проиграем "Наполи", то никто не скажет в наш адрес кривого слова. Но команда не дрогнула, сплотилась, а то, что творил Бойко в рамке, это, пожалуй, его лучшая игра в карьере.

Мы за счет характера и самоотдачи выстояли, и буквально "выгрызли" ничью. А в Киеве у итальянцев не было таких шансов, как дома. Они почти ничего не создали, а мы забили и вышли в финал. Плюс, при уже киевской поддержке зрителей, которые гнали нас вперед, мы не могли проиграть. После финального свистка, наверное, на поле выбежал весь стадион, чтобы поздравить команду с победой. Думаю, если бы "Наполи" вышел в финал, то обыграл бы "Севилью". Нам даже проще было играть с "Интером", чем с "Наполи".

- В поездках Мирон Маркевич всегда любил посещать с командной знаковые места. С вами не менял традиции?

- Когда играли с "Наполи" посетили Ватикан, развеялись. В Греции, посетили исторические места. Мирон Богданович понимал, что нужно отвлечься, снабдить нас знаниями той страны, в которую приехали.

- Какой решающий фактор оказалася в победе "Севильи"?

- Основным и ключевым фактором за счет чего испанцы выиграли, оказался их наставник Унаи Эмери. Как рассказывал Женя Коноплянка, после матча команда разъезжается по домам, а он едет на базу и всю ночь анализирует прошедшую игру. Он понимал, что в финале злую шутку с игроками может сыграть недооценка его подопечными нашей команды. Но видимо он нашел нужные слова, чтобы настроить своих ребят на игру. Ведь годом ранее "Севилья" выиграла Лигу Европы, обыграла нас, а затем на следующий год третий раз подряд опять завоевала трофей. И во многом это заслуга Эмери. Уникальная личность! Хотя думаю, если бы при счете 2:2 во втором тайме мы забили бы первыми, то, пожалуй, удержали бы победу. А так за счет ошибки пропустили третий мяч. Но, тем не менее, у меня до сих пор присутствует гордость, что "Днепр" играл в финале и мы творили историю. Это греет душу.

- Это был ваш второй финал. В 2009 году в составе "Шахтера" довелось поднимать кубок Лиги Европы над головой.

- Если брать какой финал дороже, то понятно для меня – это 2015 год. В первом не играл, только радовался победе со стороны. А вот во втором, хотя не выиграли, но стал непосредственным участником баталий на поле. Все пропустил через себя, понимал, что я внес лепту в этот финал. В "Шахтере" тоже провел хорошее время, играя и тренируясь с такими великолепными мастерами как Срна, Фернандиньо, Андриано, Ильсиньо.

- В финале ключевую роль сыграл не только наставник испанцев Эмери, но и колумбийский нападающий Бакка забивший два мяча. А вы знали, что он еще 9 лет назад до вашего финала, работал кондуктором на рейсовом автобусе и думал бросить футбол, которым занимался на любительском уровне?

- Нет, не знал, и первый раз слышу такое. Это говорит о том, что жизнь удивительная штука. Не был бы он кондуктором, не забил бы в финале решающий гол (смеется). Все взаимосвязано. В жизни каждый этап нужно анализировать. Конец чего-то - это следующее начало нового. Если бы ему кто-то сказал, когда он работал кондуктором, что через девять лет он забьет в финале, как думаете, какая была бы у него реакция! Видимо какой-то нюанс дал ему толчок в будущее. В жизни все вроде сложно и просто.

- Нет ли вашей вины, когда Бакка забивал третий мяч. Ведь он выскочил из под вашей опеки, поставив финальную точку в матче.

- Я много раз просматривал этот момент, и где-то думал, успей на полметра ближе к нему, может, и не было бы у него шанса забить. Это доля секунды, плюс мастерство Бакки. Тем и футбол интересен, что может перевернуться так, что ты и не ожидаешь. Безобидная ситуация может, стоит тебе Лиги Европы.

- Что говорил Мирон Маркевич перед финальной игрой. Какую давал установку?

- Сказал, что я горжусь вами, что вы много сделали для Украины в этот непростое время. Вся страна болеет и переживает за вас. Поэтому сыграйте, как играли до этого, для Украины, для ребят, которые защищают нашу землю, воюя в АТО. С одной стороны простые слова, но имеют очень глубокий смысл. Никакой накачки, накрутки со стороны Богдановича не было.

- Какие чувства испытали после поражения в финале. Селезнев сказал: "Чувствую в душе опустошение". Чеберячко: "Опустошение". Ротань: "Мы все очень расстроены – хотелось в таком матче победить".

- Соглашусь с Русиком Ротанем – хотели победить. Когда сын Андриан перед финалом спросил: "Папа мы медаль получим?". Я ответил: "Андрианчик мы медаль в любом случае получим. Ты получишь точно". Хотелось бы с медалями получить кубок, но не получилось. Сразу разочарования не было, а потом когда было награждение, то навернулись слезы, что сказка закончилась. Хотелось бы еще пережить такой день. Да, может с поражением, но провести его вместе с "Днепром". Вспоминаешь каждый день, каждую тренировку, шутки ребят, хорошую семейную атмосферу, и хочется вновь пройти этот путь.

- Вы на финал ездили с женами и детьми.

- Не только на финал, но и на все матчи плей-офф. Я ездил вместе с женой Юлей и сыном в Неаполь и Варшаву. Это была инициатива Мирона Богдановича. И нужно сказать он делал тонкий психологический шаг, понимая, что таким образом нам будет играться легче. Поэтому мы дошли до финала.