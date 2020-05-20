Шахтер - обладатель Кубка УЕФА. В этот день в 2009 году

11 лет назад, 20 мая 2009, донецкий "Шахтер" получил первый в своей истории европейский трофей - Кубок УЕФА. На стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле горняки одолели немецкий "Вердер" со счетом 2:1.

В том евросезоне "горняки" стартовали из Лиги чемпионов. Сначала перед групповым этапом прошли загребское "Динамо" (2:0 дома и 3:1 на выезде).

Жребий свел дончан в группе С с "Барселоной", "Спортингом" и "Базелем". "Горняки" одержали две победы над Базелем (2:1 и 5:0) и одолели на выезде ту самую "Барселону" (3:2) Хосепа Гвардиолы. Но после двух поражений от "Спортинга" для выхода из группы этого было мало.

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"Горняки", заняв итоговое 3 место, не опустили руки, продолжили выступления в Кубке УЕФА. На пути к трофею в 1/16 обошли английский "Тоттенхэм" (2:0 и 1:1), в 1/8 после поражения на выезде достигли приемлемого результата и с московским ЦСКА (0:1 и 2:0). В четвертьфинале "Шахтер" разобрался с марсельским "Олимпиком" (2:0 и 2:1).

А в 1/2 футбольный мир впервые наблюдал за Классическим украинским дерби в еврокубках. В бою с киевским "Динамо" после выездной ничьи 1:1 дома "Шахтер" на 89 минуте продемонстрировал разницу голом Илсиньо - 2:1.

И вот Стамбул, на часах - 21:45...

20 мая 2009 года

Финал Кубка УЕФА сезона 2008-2009

Стамбул, стадион "Шюкрю Сараджоглу", 37 357 зрителей

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Вердер" (Бремен, Германия) 2: 1

Голы: Адриано (25), Жадсон (97) - Налду (35)

"Шахтер": Пятов, Срна, Кучер, Чигринский, Рац, Левандовски, Фернандиньо, Илсиньо (Гай, 100), Виллиан, Жадсон (Дуляй, 112), Луис Адриано (Гладкий, 90)

"Вердер": Визе, Фриц (Пасанен, 95), Предль, Налду, Бениш, Фрингс, Бауманн, Нимаер (Тзиолис, 103), Озил, Писарро, Русенберг (Хант, 78)

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