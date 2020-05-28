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Монзуль рассудит Шахтер и Динамо и другие судейские назначения на матчи 24-го тура УПЛ
На двух матчах будет задействован ВАР
Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 24-го тура УПЛ.
Главными арбитрами на матчах 24-го тура будут работать:
30 мая, суббота
14:00. "Колос" — "Десна". Главный арбитр — Юрий Иванов (Донецкая область);
17:00. "Александрия" — "Заря". Главный арбитр — Евгений Арановский (Киев). Арбитр ВАР - Николай Балакин.
17:00. "Днепр-1" — "Олимпик". Главный арбитр — Андрей Коваленко (Полтава).
31 мая, воскресенье
14:00. "Карпаты" — "Мариуполь". Главный арбитр — Дмитрий Бондаренко (Одесса);
14:00. "Ворскла" — "Львов". Главный арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье).
17:00. "Шахтер" — "Динамо". Главный арбитр — Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр ВАР — Виталий Романов.
Отметим, что в весенней части нынешнего сезона Екатерина Монзуль отработала на 3-х матчах Лиги (все с ВАР), в которых показала 11 желтых карточек, 4 красных, и назначила 2 пенальти.
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