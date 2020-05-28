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Монзуль рассудит Шахтер и Динамо и другие судейские назначения на матчи 24-го тура УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

На двух матчах будет задействован ВАР

Монзуль рассудит Шахтер и Динамо и другие судейские назначения на матчи 24-го тура УПЛ
Новина українською

Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на матчи 24-го тура УПЛ.

Главными арбитрами на матчах 24-го тура будут работать:

30 мая, суббота

14:00. "Колос" — "Десна". Главный арбитр — Юрий Иванов (Донецкая область);

17:00. "Александрия" — "Заря". Главный арбитр — Евгений Арановский (Киев). Арбитр ВАР - Николай Балакин.

17:00. "Днепр-1" — "Олимпик". Главный арбитр — Андрей Коваленко (Полтава).

31 мая, воскресенье

14:00. "Карпаты" — "Мариуполь". Главный арбитр — Дмитрий Бондаренко (Одесса);

14:00. "Ворскла" — "Львов". Главный арбитр — Максим Козыряцкий (Запорожье).

17:00. "Шахтер" — "Динамо". Главный арбитр — Екатерина Монзуль (Харьков). Арбитр ВАР — Виталий Романов.

Отметим, что в весенней части нынешнего сезона Екатерина Монзуль отработала на 3-х матчах Лиги (все с ВАР), в которых показала 11 желтых карточек, 4 красных, и назначила 2 пенальти.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Карпаты (Львов) Колос (Ковалевка) СК Днепр-1
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Комментарии (5)
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oda1979 (Запорожье)
28.05.2020 в 18:05
Хочу Монзуль. Передайте ей пожалуйста
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Onside (Чернігів)
28.05.2020 в 17:54
Ну матчі ШД і ДК останнім часом часто були не дуже цікавими, тож можливо керівництво суддівського корпусу вирішило трохи додати інтриги таким чином)))
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Пришта Литин (Киев)
28.05.2020 в 17:20
Надо ей судить и бегать в поле в мини-юбке и бикини))
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givchak (Дрогобич)
28.05.2020 в 16:51
Ну все, Попову і Мораесу точно буде по червоній картці
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0
-1
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satellite (Харьков)
28.05.2020 в 16:47
Лишь бы она игру на корню не угробила!!!
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+2
-1


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