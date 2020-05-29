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Татарков: К новому сезону зрители могут соскучиться по футболу и будут больше ходить на стадион

Премьер-лига
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Львов готовится к первому матчу после возобновления сезона

Татарков: К новому сезону зрители могут соскучиться по футболу и будут больше ходить на стадион
Новина українською

Защитник "Львова" Никита Татарков поделился ожиданиями от возобновления сезона в УПЛ.

"Команда подготовилась очень хорошо. Были и физические нагрузки, и товарищеские матчи. Чувствую себя хорошо. Очень соскучился по футболу. Готовимся к первому матчу.

Со зрителями, сколько бы их ни было, всегда играть приятнее. А без зрителей - это как товарищеские матчи на сборах в Турции. Но в такую ​​ситуацию попали. Надо играть, перетерпеть. Надеюсь, что в следующем чемпионате уже будут зрители на трибунах. К этому времени они могут соскучиться по футболу, будут больше ходить на стадион.

Шансы занять первое место во второй шестерке неплохие, отрыв невелик. Команда ставит перед собой задачу побороться за место в плей-офф. Если удастся в этом сезоне - будет очень хорошо. Если нет, то будем себя настраивать на следующий год, чтобы попасть в первую шестерку и выйти в Лигу Европы", - отметил Татарков.

Напомним, что в воскресенье 31 мая, "Львов" в рамках 24-го утра УПЛ сыграет на выезде против "Ворсклы".

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В статье: ФК Львов Никита Татарков
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Источник:
ФК Львов

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