Экс-вратарь Днепра: Через несколько лет никто и не вспомнит, в чем разница между Днепром и Днепр-1

Сегодня 30-летний голкипер Денис Шелихов выступает в ГФК "Николаев". А за время своей карьеры успел поиграть в "Днепре" с перерывами в 2007-2016 годах.

Денис родился в Херсоне, там начал заниматься футболом, потом был в Виннице. Правда, семья в Виннице надолго не задержалась и уже через год осели в Киеве. В столице занимался сначала в одной школе, а уже потом перешел к ДЮСШ-15, с которой его позвали на просмотр в дубль "Днепра".

А в то время это было очень престижно! Еще вчера я некоторых футболистов только по телевизору мог видеть, а уже сегодня с ними на соседних полях тренируюсь. И уровень их жизни, то есть, ты же видишь, на каких авто они ездят, как одеваются, как в футбол играют. После такого сам себе говоришь, что... все в твоих руках!

Денис считает, что в "Днепре" очень хорошо относятся к молодежи, ему импонирует то, что в команде никто никого раньше времени не расхваливает, как это делают в других клубах, ребята спокойно занимаются своим делом и дают результат.

Ежегодно кто-то из воспитанников постоянно подтягивался в основной состав, поэтому, считаю, что академия работает в Днепре классно. В 2012 я понимал, что дубль уже перерос, а в основу пробиться было нереально. Поэтому после предложения агентов принял решение поехать на просмотр в Луцк.

В "Волыни", по словам Дениса, коллектив был очень хорошим, каждый пытался помочь и не было такого, что старшие «убивали» морально.

Наоборот, все были вместе и на равных правах. Более того, опытные партнеры всегда подбадривали после ошибок, потому что в молодом возрасте на самом деле очень легко сломаться морально. В целом и аренда меня закалила и реально адаптировала к взрослому футболу.

А вот возвращение Дениса Шелихова в "Днепр" зависело не от него.

Скорее трансфер другого футболиста повлиял и на мою долю. "Днепр" как раз продал Антона Каниболоцкого в "Шахтер" и мне на очередной тренировке в "Волыни" сообщили, что уже завтра я должен тренироваться с "Днепром". А у меня еще было полгода аренды в "Волыни"! И сезон уже начался, мы даже успели несколько матчей сыграть. Меня без меня же женили (смеется).

В новой-старой команде в основе Шелихов не закрепился. Однако обид на "Днепр" не осталось, потому что специфика вратарской позиции, рассуждает футболист, в том и состоит, что может играть только один.

А если тренер дает результат, то он и голкипера менять не будет. Меня тренеры подбадривали и говорили, что меня в клубе рассчитывают, но это было для того, чтобы я совсем духом не падал. Так, когда основным вратарем был Лаштувка, то я даже мог выйти на кубковый матч или заменить его в рамке в случае дисквалификации. А уже после прихода Бойко даже таких минимальных шансов не получал, потому что тренерский штаб давал ему полный карт-бланш. В том "Днепре" было единство, никто не злился на партнеров, если проигрывал конкуренцию. Все были сконцентрированы на результате команды. Руслан Ротань на правах капитана неоднократно собирал нас и просил играть несмотря на все. Старшие ребята между собой договорились, что надо использовать шанс навести гвалта в Европе. Я думаю, что в ближайшее время достижения той команды вряд ли кто повторит.

Денис Шелихов признал, что в 2016 году вполне провалил матч с "Олимпиком" в Сумах.

Все в этом мире допускают ошибки, у какого голкипера не было провальных матчей? Другое дело как эти ошибки принимаются тренерским штабом и коллективом. Тогда мне дали понять, что в дальнейшем ставка в "Днепре" будет делаться на младших ребят. И ситуация заставляла ставить молодежь, которую в будущем надо было продавать, чтобы что-то заработать. А вообще тот момент просто надо было пройти и пережить.

После того, как "Днепр" потерял статус профессионального футбольного клуба, появился новый "Днепр-1", которого фаны предыдущего клуба не восприняли. Шелихов рассуждает иначе.