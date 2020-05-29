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Экс-вратарь Днепра: Через несколько лет никто и не вспомнит, в чем разница между Днепром и Днепр-1
И вспомнил насильный переход из "Волыни" в "Днепр" - из-за Каниболоцкого
Сегодня 30-летний голкипер Денис Шелихов выступает в ГФК "Николаев". А за время своей карьеры успел поиграть в "Днепре" с перерывами в 2007-2016 годах.
Денис родился в Херсоне, там начал заниматься футболом, потом был в Виннице. Правда, семья в Виннице надолго не задержалась и уже через год осели в Киеве. В столице занимался сначала в одной школе, а уже потом перешел к ДЮСШ-15, с которой его позвали на просмотр в дубль "Днепра".
А в то время это было очень престижно! Еще вчера я некоторых футболистов только по телевизору мог видеть, а уже сегодня с ними на соседних полях тренируюсь. И уровень их жизни, то есть, ты же видишь, на каких авто они ездят, как одеваются, как в футбол играют. После такого сам себе говоришь, что... все в твоих руках!
Денис считает, что в "Днепре" очень хорошо относятся к молодежи, ему импонирует то, что в команде никто никого раньше времени не расхваливает, как это делают в других клубах, ребята спокойно занимаются своим делом и дают результат.
Ежегодно кто-то из воспитанников постоянно подтягивался в основной состав, поэтому, считаю, что академия работает в Днепре классно. В 2012 я понимал, что дубль уже перерос, а в основу пробиться было нереально. Поэтому после предложения агентов принял решение поехать на просмотр в Луцк.
В "Волыни", по словам Дениса, коллектив был очень хорошим, каждый пытался помочь и не было такого, что старшие «убивали» морально.
Наоборот, все были вместе и на равных правах. Более того, опытные партнеры всегда подбадривали после ошибок, потому что в молодом возрасте на самом деле очень легко сломаться морально. В целом и аренда меня закалила и реально адаптировала к взрослому футболу.
А вот возвращение Дениса Шелихова в "Днепр" зависело не от него.
Скорее трансфер другого футболиста повлиял и на мою долю. "Днепр" как раз продал Антона Каниболоцкого в "Шахтер" и мне на очередной тренировке в "Волыни" сообщили, что уже завтра я должен тренироваться с "Днепром". А у меня еще было полгода аренды в "Волыни"! И сезон уже начался, мы даже успели несколько матчей сыграть. Меня без меня же женили (смеется).
В новой-старой команде в основе Шелихов не закрепился. Однако обид на "Днепр" не осталось, потому что специфика вратарской позиции, рассуждает футболист, в том и состоит, что может играть только один.
А если тренер дает результат, то он и голкипера менять не будет. Меня тренеры подбадривали и говорили, что меня в клубе рассчитывают, но это было для того, чтобы я совсем духом не падал. Так, когда основным вратарем был Лаштувка, то я даже мог выйти на кубковый матч или заменить его в рамке в случае дисквалификации. А уже после прихода Бойко даже таких минимальных шансов не получал, потому что тренерский штаб давал ему полный карт-бланш.
В том "Днепре" было единство, никто не злился на партнеров, если проигрывал конкуренцию. Все были сконцентрированы на результате команды. Руслан Ротань на правах капитана неоднократно собирал нас и просил играть несмотря на все. Старшие ребята между собой договорились, что надо использовать шанс навести гвалта в Европе. Я думаю, что в ближайшее время достижения той команды вряд ли кто повторит.
Денис Шелихов признал, что в 2016 году вполне провалил матч с "Олимпиком" в Сумах.
Все в этом мире допускают ошибки, у какого голкипера не было провальных матчей? Другое дело как эти ошибки принимаются тренерским штабом и коллективом. Тогда мне дали понять, что в дальнейшем ставка в "Днепре" будет делаться на младших ребят. И ситуация заставляла ставить молодежь, которую в будущем надо было продавать, чтобы что-то заработать. А вообще тот момент просто надо было пройти и пережить.
После того, как "Днепр" потерял статус профессионального футбольного клуба, появился новый "Днепр-1", которого фаны предыдущего клуба не восприняли. Шелихов рассуждает иначе.
Если быть честным, то "Днепр" и "Днепр-1" для меня одна и та же команда. Если говорить о непринятии фанатами новой команды, то это ненадолго. Сейчас такие времена настали, что за пару лет никто и не вспомнит в чем разница между "Днепром" и "Днепром-1". Сейчас надо объединяться и совместными усилиями сохранять хотя бы то, что есть.