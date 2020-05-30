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Судья справедливо наказал Зарю одиннадцатиметровым, но раньше были основания назначить пенальти в пользу команды Скрипника

Премьер-лига
(1 голосов)

Александрия - Заря 1:0. Судейский анализ матча

Судья справедливо наказал Зарю одиннадцатиметровым, но раньше были основания назначить пенальти в пользу команды Скрипника
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Украины возобновился, а с ним возобновляется и наша традиционная рубрика, связанная с анализом судейства матчей УПЛ. Сегодня состоялись три поединка, за которыми внимательно следили эксперты Сергей Шебек и Мирослав Ступар. Юрий Иванов в матче "Колос" - "Десна" хорошо справился со своей работой, не подвел и Андрей Коваленко, назначив пенальти в ворота "Днепра-1" в конце его встречи с "Олимпиком". Но больше всего внимания уделено противостоянию "Александрии" и "Зари" – центральная встреча игрового дня, да еще и с небольшим судейским скандалом. Комментирует Мирослав Ступар.

- Видим тенденцию, когда вопросы возникают там, где работает система ВАР. Вероятно, она сбивает арбитров с толку: они сначала пропускают эпизоды, а потом приходится их просматривать и переоценивать. Вот и Арановский эпизод с участием Абу Ханны и Банады видел не в реальном времени, а на мониторе. Но обо всем – по порядку, - говорит экс-арбитр ФИФА.

- Был момент на 43-й минуте, когда "Заря" подавала угловой, Кабаев пытался головой сыграть в мяч, а Мирошниченко – ему помешать. Впрочем, защитник "Александрии" действовал неудачно. Сначала, отталкиваясь от земли, правой рукой въехал оппоненту в лицо, это была отмашка. А потом, когда Кабаев выпрыгнул в воздух, рука Мирошниченко "проехалась" по спине Кабаева. Игрок "Зари" завалился на газон, однако свисток Арановского промолчал. Арбитр в поле получил сигнал арбитра ВАР, но не пошел к монитору. И здесь вопрос – а почему? Почему удовлетворился лишь комментарием от Балакина (арбитр ВАР) и на каком основании он принял решение, что нарушения правил не было?

Зато в конце второго тайма Арановский пошел просматривать повтор, - продолжает Мирослав Иванович. - Мяч вылетал из штрафной площадки, к мячу быстрее успел Банада, но Абу Ханна банально подтолкнул его рукой в ​​спину. Основания для одиннадцатиметрового были и итоговое решение справедливое, но к последовательности Арановского возникают вопросы. Там не посмотрел повтор, а здесь – охотно, - констатировал Мирослав Ступар.

Также эксперт отметил, что справедливо был удален с поля защитник "Зари" Богдан Михайличенко. "Александрия" победила 1:0 и сократила отставание в турнирной таблице от команды Скрипника и остальных претендентов на второе место.

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В статье: Заря (Луганск) Евгений Арановский Мирослав Ступар Сергей Шебек ФК Александрия
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Комментарии (9)
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ВАДИМ(АНТРАЦИТ) (Антрацит )
30.05.2020 в 21:45
времени на раскачку у судей нет, вдруг придется снова остановить чемпионат. Вот и включились "в игру" с первого же тура. Ничейную игру решили в пользу Александрии, с поставленной (известно кем) задачей справились. Все идет по плану... з.ы. ставить на игру основного конкурента в борьбе за 2 место, киевских судей, это по нашему...
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-2
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Spokoyno (Киев)
30.05.2020 в 21:42
А чого не коментують відбиття ліктем захисником Зорі м'яча, що летів в створ воріт? Так пенальті "класичний" підставився, отримав поштовх у спину та впав! А от гравець Зорі зовсім лівий пеналті бажан "заробити" І часом таки призначають... правда здебільше на "користь" зірок чи грандів.
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+1
-3
ВАДИМ(АНТРАЦИТ) (Антрацит )
30.05.2020 в 21:47
может потому, что мяч все равно попал бы в живот, если бы не в прижатый локоть ...)
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+1
-1
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Spokoyno (Киев)
30.05.2020 в 22:01
НІТ! Там скоріш суддя вирішив, що коротка відстань... Воно то так ... Та і рекомендації тільки все заплутують! "Близька відстань" проти "збільшення площини" обирай що бажаєш.
+1
-1
Димон1983
30.05.2020 в 21:09
Я не удевилсаб если Заря забила с игры он нашолбе как итменить
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+3
-2
Матч Футболович
30.05.2020 в 20:57
Судья пи..рас - классика
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+4
-1
Димон1983
30.05.2020 в 20:44
Была просто команда Заря должна проиграть вот и пофиг ему на вар
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+5
-2
alex.belogubko (одесса)
30.05.2020 в 20:38
не удачная замена Скрипника а руками не чего толкать-- толкай корпусом без рук
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+1
-4
Syrox (Волноваха)
30.05.2020 в 20:32
В обоих случаях пенальти. Тут думать нечего.
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+1
-3


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