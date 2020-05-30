Судья справедливо наказал Зарю одиннадцатиметровым, но раньше были основания назначить пенальти в пользу команды Скрипника

Чемпионат Украины возобновился, а с ним возобновляется и наша традиционная рубрика, связанная с анализом судейства матчей УПЛ. Сегодня состоялись три поединка, за которыми внимательно следили эксперты Сергей Шебек и Мирослав Ступар. Юрий Иванов в матче "Колос" - "Десна" хорошо справился со своей работой, не подвел и Андрей Коваленко, назначив пенальти в ворота "Днепра-1" в конце его встречи с "Олимпиком". Но больше всего внимания уделено противостоянию "Александрии" и "Зари" – центральная встреча игрового дня, да еще и с небольшим судейским скандалом. Комментирует Мирослав Ступар.

- Видим тенденцию, когда вопросы возникают там, где работает система ВАР. Вероятно, она сбивает арбитров с толку: они сначала пропускают эпизоды, а потом приходится их просматривать и переоценивать. Вот и Арановский эпизод с участием Абу Ханны и Банады видел не в реальном времени, а на мониторе. Но обо всем – по порядку, - говорит экс-арбитр ФИФА.

- Был момент на 43-й минуте, когда "Заря" подавала угловой, Кабаев пытался головой сыграть в мяч, а Мирошниченко – ему помешать. Впрочем, защитник "Александрии" действовал неудачно. Сначала, отталкиваясь от земли, правой рукой въехал оппоненту в лицо, это была отмашка. А потом, когда Кабаев выпрыгнул в воздух, рука Мирошниченко "проехалась" по спине Кабаева. Игрок "Зари" завалился на газон, однако свисток Арановского промолчал. Арбитр в поле получил сигнал арбитра ВАР, но не пошел к монитору. И здесь вопрос – а почему? Почему удовлетворился лишь комментарием от Балакина (арбитр ВАР) и на каком основании он принял решение, что нарушения правил не было?

Зато в конце второго тайма Арановский пошел просматривать повтор, - продолжает Мирослав Иванович. - Мяч вылетал из штрафной площадки, к мячу быстрее успел Банада, но Абу Ханна банально подтолкнул его рукой в ​​спину. Основания для одиннадцатиметрового были и итоговое решение справедливое, но к последовательности Арановского возникают вопросы. Там не посмотрел повтор, а здесь – охотно, - констатировал Мирослав Ступар.

Также эксперт отметил, что справедливо был удален с поля защитник "Зари" Богдан Михайличенко. "Александрия" победила 1:0 и сократила отставание в турнирной таблице от команды Скрипника и остальных претендентов на второе место.