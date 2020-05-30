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Голевая замена Скрипника. Александрия - Заря 1:0

Премьер-лига
(5 голосов)

Упорно, с моментами и минимумом голов

Голевая замена Скрипника. Александрия - Заря 1:0
Олександр Риженко Автор UA-Футбол
Новина українською

У "Зари" оказалось два достаточно неожиданных хода в стартовом составе по сравнению с тем, что мы видели до карантина. В запасе остались Тымчик и Иванисеня - оба железные игроки основы, но начинали поединок лишь со скамейки запасных. У "Александрии" мы не увидели на поле с первых минут Евгения Банады - одного из ключевых футболистов середины поля в составе "горожан". Впрочем, вся тройка вышла на поле уже во втором тайме, освежив игру.

Команд хватило на 21 минуту

Старт поединка оказался огненным. За два десятка минут каждая из команд уже внесла себе в актив по несколько голевых моментов. Оба соперника активно шли вперёд, словно и не было паузы из-за карантина.

Однако отголоски отсутствия стабильной игровой практики начали сказываться уже во второй половине первого тайма. Для начала игра стала менее агрессивной, а перед свистком на перерыв одни и вторые уже полностью наелись футболом.

Была надежда, что перерыв позволит "освежиться" футболистам, но на лицах игроков прослеживалась усталость от очень интенсивной игры. В таких условиях на победу можно было рассчитывать только если удалось переступить через себя. А также надеяться, что защита соперника остановится раньше, чем собственное нападение.

Оборона "Зари" неприятно удивила количеством брака

И ладно кондиции игроков - времени на подготовку действительно было немного. Неожиданностью была игра в защите подопечных Виктора Скрипника. В штрафной луганчан случался пожар и после прострельных передач (в одном из эпизодов Ковалец, Ситало и Третьяков практически из вратарской расстреливали ворота; а позже с ударом Третьякова справился Махарадзе), и после проникающих атак (Мирошниченко ворвался в штрафную по центру, но не попал по воротам после паса с фланга), и после стандарта (Банада уже во втором тайме несколько раз оставался без присмотра, замыкая угловые).

У самой "Зари" качественных моментов оказалось намного меньше. Вспомнить можно разве что прострел слева в дебюте игры (Панькив мяч не забрал, но партнёры подстраховали), а также выход один на один Кабаева, который в феноменальном подкате прервал Пашаев. А дальше уже только во втором тайме Хомченовский открылся под разрезную передачу, но на скользком газоне промазал мимо ворот.

Замены сыграли решающую роль

Как мы писали выше, Шаран и Скрипник не выпустили всех сильнейших с первых минут. Видимо, как раз рассчитывали усилить игру по ходу. Например, появление Банады здорово добавило в остроте "Александрии", который несколько раз выходил на удар после угловых. Он же принял участие в голевой атаке: после ещё одной фланговой подачи со стандарта Евгений головой направил мяч в штангу, оказался первым на подборе и упал в штрафной после контакта с Абу Ханной - ещё одним вышедшим на поле во втором тайме.

VAR сработал уж как-то очень медленно: пока подсказывали рефери, был ли фол, пока он сам пошёл смотреть сначала офсайд Банады, а затем нарушение на пенальти, пока нашли наушники, которые не дотягивались до VAR-монитора. В итоге, со времени фола и до реализованного пенальти прошло около четырёх минут. Но это не смутило Гречишкина, который "точку" реализовал очень уверенно.

Александрия закрутила интригу в борьбе за еврозону

"Заря" хоть и остаётся второй, но теперь делит лигочемпионскую позицию кроме "Динамо" ещё и с "Десной". В то же время, "Александрия" подтянулась к этой мини-группе на расстояние в три балла. И в двух ближайших играх ей встречаться с двумя другими прямыми конкурентами: киевлянами и черниговчанами.

Александрия. Стадион "Ника"
ФК Александрия - Заря 1:0
Гол: Гречишкин 90+4 (пен.)
ФК Александрия: Юрий Панькив, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков (Максим Задерака 61), Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич (Дмитрий Шастал 79), Артём Ситало (Денис Безбородько 79), Павел Пашаев, Василий Грицук (Евгений Банада 56), Дмитрий Гречишкин, Каспарс Дубра
Заря: Заури Махарадзе, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Михайло Перович (Артём Громов 73), Дмитрий Хомченовский (Максим Лунёв 74), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев (Джоель Абу Ханна 89), Владислав Кабаев (Александр Тымчик 60), Владлен Юрченко (Дмитрий Иванисеня 88), Евгений Чеберко
Предупреждения: Павел Пашаев 45+3 - Богдан Леднев 70, Максим Лунёв 78, Богдан Михайличенко 81, Богдан Михайличенко 84, Виталий Вернидуб 89
Удаление: Богдан Михайличенко 84 (вторая жёлтая)

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
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Комментарии (109)
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artas@ (Львів)
30.05.2020 в 20:15
Зоря підтверджує, що Олександрія для неї - поки непрохідний суперник
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.05.2020 в 20:09
всем! всем! всем! молния!давно не было слышно! НАЛЕТАЙ!)))) "Украинский футболист турецкого "Ризеспорта" Николай Морозюк и его жена Ирина расстались. Об этом сообщила сама Ирина в интервью You.ube-каналу "Олицкая". (с)
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0
0
Vaddos (Александрия)
30.05.2020 в 20:08
Может Банада немного и подыграл, но толчек в спину был 100%, если человек бежит и его толкают в спину, соответственно он потерял равновесие и упал. По факту пенальти. Это не игра в корпус. Зачем Обухане нужно было толкать, тогда и вопросов не было бы.
Ответить
0
0
avatar
Rova (Киев)
30.05.2020 в 20:05
Динамо без помощи со стороны никогда не играло, начиная со Щербицких, всегда помогали, тянули, рисовали...
Ответить
+1
-1
миг-25 (киев)
30.05.2020 в 20:16
А ты давно сбежала с Бамбасса и работаешь в Киеве -на Окружной -ахметчица ты наша?
Ответить
0
0
kapkan (Луганск)
30.05.2020 в 20:04
Как говорил Жадсон??? Где Динамо? Где? ОТВЕТ:на законном 2-ом, и то за уши тянут...
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+1
0
миг-25 (киев)
30.05.2020 в 20:18
Луганск вонючий-вали домой в Ворошиловград-к моторолле
Ответить
0
0
avatar
simargl (Чернигов)
30.05.2020 в 19:38
Феерия не реализации... это был ужас, моментов на весь тур!! но спасибо Александрии за интригу ))!!!
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+3
-2
avatar
Rova (Киев)
30.05.2020 в 19:32
Дело не в ВАР, если судью стимулировать, то ВАР ему не помеха...
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+4
-8
Джан Мурадов (Придеснянськ)
30.05.2020 в 19:27
Пенальті був як би кому не хотілося.
Ответить
+6
-7
Запорізьке Торпедо (zp)
30.05.2020 в 19:28
аргументированно)
Ответить
+2
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
30.05.2020 в 19:29
Хотіли вар - отримали
+3
-2
oda1979 (Запорожье)
30.05.2020 в 19:29
Если, не принимать во внимания футбольные правила, то был:))
Ответить
+3
-7
Джан Мурадов (Придеснянськ)
30.05.2020 в 19:29
Рука на плечі 44 номера ОО
+4
-4
Liverpool 333 (Кировоград )
30.05.2020 в 19:22
Как можно с VAR поставить левый пенальти
Ответить
+8
-3
avatar
satellite (Харьков)
30.05.2020 в 19:25
Если такая задача была поставлена заранее,то можно.
Ответить
+8
-4
avatar
Hugo64 (PARIS)
30.05.2020 в 19:28
Ответить
+2
-3
avatar
Rova (Киев)
30.05.2020 в 19:34
Можно, ведь Арановский давно в друзьях Гриши Суркиса, кто не знает?
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+2
-4
avatar
Rova (Киев)
30.05.2020 в 19:35
Можно, если у нас рулит судьями Лучи от Коллины, а того купил Гриша...
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+3
-4
Антикасаб (Феодосія)
30.05.2020 в 19:54
Глорихантер красных, не скули))) Пенальти был, как бы у тебя пукан не подгорал)))
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+2
-2
Dimka26 (Чернигов)
30.05.2020 в 19:21
Вот здесь многие говорят, что все судьи пошли против Зари. Но справедливости ради, Что создала Заря, чтобы ее убивать? Максимум, что она могла получить - это ничью с натяжечкой. Не было убойных эпизодов. Так что...
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+7
-4
Запорізьке Торпедо (zp)
30.05.2020 в 19:25
ничья поднимала Зорю на 3 место, выше Чернигова, которому в след.туре играть с Шахтой. дальше объяснять не надо, думаю
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+6
-4
oda1979 (Запорожье)
30.05.2020 в 19:30
А может этого потерянного пункта и не будет хватать Зоре по итогам чемпионата.
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+4
-3
Dimka26 (Чернигов)
30.05.2020 в 19:34
Просто мне кажется, что для того, чтобы жаловаться, нужно самому что-то создавать и играть. На ничьих даже в тройку не заедешь. Если бы Заря вела в счете - и ее так бы убили - то да. Было бы реально о чем говорить. А так...
+6
-1
drkrovley (Кейкос)
30.05.2020 в 19:20
Девочка бананда ! Теперь он девочка .
Ответить
+7
-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:24
Тебя зашкварили, дефочка кейкос?)))
Ответить
+4
-5
drkrovley (Кейкос)
30.05.2020 в 19:26
Сопля иди мамка молочка даст , уродец
+4
-7
Антикасаб (Феодосія)
30.05.2020 в 19:43
Завали хайло и не отсвечивай, уродец кейкос)))
+3
0
drkrovley (Кейкос)
30.05.2020 в 19:15
Суркисня пошла в атаку. Нахрен нам такое динамо ????
Ответить
+4
-7
Alex.696 (Немирів)
30.05.2020 в 19:17
Вболівай за нетакий шохтьор, там судді нікого не тягнуть.
Ответить
+6
-5
drkrovley (Кейкос)
30.05.2020 в 19:22
Да ну нах. Пусть динамо просунут . Потом порадуемся как их будут трахать всякие лудогорцы и им подобные
+2
-6
Alex.696 (Немирів)
30.05.2020 в 19:51
Ти хочеш сказати, що Зоря пройде плей-офф ЛЧ? З таким низьким коефіцієнтом вона навіть в третьому кваліфаї буде несіяною, тому гратиме там з кимось із топ-5 чемпів. Будь розумним,хоча кому я про це говорю.
+2
0
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:23
Накуй нам какой-то кейкос?)))
Ответить
+4
-3
drkrovley (Кейкос)
30.05.2020 в 19:24
Ты писатель хренов . Затули хлебало
+4
-7
Антикасаб (Феодосія)
30.05.2020 в 19:44
Не скули, дичь тупая кейкос... Кость не дам, нишеброд
+2
0
avatar
Rova (Киев)
30.05.2020 в 20:07
Похоже и Павелко испугался сепаров в Раде...
Ответить
0
0
Hanter44 (Baburka)
30.05.2020 в 19:14
Вот и начался крестовый судейский поход против Зари.А что вы ожидали?
Ответить
+6
-6
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simargl (Чернигов)
30.05.2020 в 19:41
Забивать надо. И самим решать свою судьбу.
Ответить
+3
0
Hanter44 (Baburka)
30.05.2020 в 19:46
Согласен,в принципе.Но,ккогда не хватает аргументоа-в ход идут такие вот удаления.Может вы скажете,что это впервые в судейской практике?
+1
-2
Григорий Листопадов
30.05.2020 в 19:14
Действительно цирк! На хрена этот ВАР? Арановский судит,Балакин командует. Такое впечатление,что "Зарю" начинают топить.Ну и комментаторы и действительно,как клоуны,толкнул рукой,тот упал,но толкнул не сильно,пенальти спорный. Не знаю,может и есть в правилах:сильно и не сильно толкнул или по ногам врезал.Но знаю,что за этот толчок вне штрафной площади,фол бы поставили.Пенальти скорее был,чем не был.
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+8
-5
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Hugo64 (PARIS)
30.05.2020 в 19:18
а ведь эпизод с громовым замяли--падающий защитник схватил за руку и завалил громова- безбородько явно бьет по ногам Но нето карточка а даже штрафного не было- в 1 тайме игрок зари получаеет мяч , его ДВУМЯ руками токают ..НО ничего окромя Никакущей атаки Алекса и много ещё можно придратся--НО СЧЕТ явно сфабрикован
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+5
-4
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:22
Иди ппоспись, парыжанин луган.донский)))
+4
-6
avatar
Hugo64 (PARIS)
30.05.2020 в 19:27
Не позорь имя великого писателя, кстате какой национальности А оскорбляющий просто неумеющий вести ни бесед ни дискуссий в силу своей тупости и неадекватности
+4
-2
Антикасаб (Феодосія)
30.05.2020 в 19:45
Хуго, ты тупой даунбасянин
+1
-1
Запорізьке Торпедо (zp)
30.05.2020 в 19:12
Левандовский пенальти. Теперь в ПЛ всякие банады будут нырять при малейшем контакте
Ответить
+8
-4
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:20
Ипать, ты даун)))
Ответить
+2
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
30.05.2020 в 19:27
походу на сайте появился местный городской дурачок, Мишей зовут
+7
-2
avatar
simargl (Чернигов)
30.05.2020 в 19:44
Они все любят нырять и падать и жёлтые и белые ... ничего нового. Одним повезло больше.
Ответить
+1
-1
Антикасаб (Феодосія)
30.05.2020 в 19:46
тарпеда, ты местный дурачок походу?)))
Ответить
+1
-1
Димон1983
30.05.2020 в 19:11
Даже вар куплено у не помеха можно смотреть другой епизот
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+5
-3
Димон1983
30.05.2020 в 19:10
Ну вот и первый скандал
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+5
-3
avatar
Hugo64 (PARIS)
30.05.2020 в 19:09
по игре- ЗАРЯ комбиноровала и контролировала мяч Но этого мало --надо обостроять и забивать а ведь некому-КОЧЕРГИН-это что то ни паса ни удара к тому же и привез опасный у штрафной 0 обошлось- Алексы--толком ничего за исключениеем угловых-это по крайней мере заслуга защ. Зари чем алекса- а игра бей в перед игра прийдет...
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+3
-4
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Romerik (YNWA)
30.05.2020 в 19:06
Заметьте какой профессионализм по вар: пойти смотреть совсем не тот эпизод минуту. Потом пойти в другую точку за наушниками, которые должны быть у экрана, потом решить протащить провод с наушниками, который оказался коротким. Потом забить болт на наушники, пару сек. глянуть ключевой эпизод матча и поставить пенальти. Это наше, родное
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+12
-4
alex 66 (Кременчуг)
30.05.2020 в 19:12
в точку)))
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+5
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:14
Хватит скулить))) Я хоть и глорю за Ливер, но ты поц)))
Ответить
+2
-9
avatar
Romerik (YNWA)
30.05.2020 в 19:21
Вот именно что глоришь, сегодня за ливер (только дегенерат так может называть команду), вчера за Лестер, завтра за Ньюкасл. А по поводу скуления, так это ж не я под каждым комментарием ною, а ты... Так что иди дальше глорь и ной, ной и глорь. Хватит скулить...
+4
-4
Антикасаб (Феодосія)
30.05.2020 в 19:47
Скулишь здесь ты, глорихантер красных ромерик)))Угомонись, убогое
+1
-1
Антикасаб (Феодосія)
30.05.2020 в 20:01
Ты убогий дегенерат, отстойный глорихантер великой команды
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0
0
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таврия19752009 (симферополь)
30.05.2020 в 19:06
Будут тащить Динамо любой ценой
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+7
-6
Alex.696 (Немирів)
30.05.2020 в 19:12
А таврію куди затягнули?
Ответить
+3
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:18
Свинособаки мокшанские в гуано затянули
+3
-6
Dimka26 (Чернигов)
30.05.2020 в 19:05
Не ну Банада, конечно, классный актер. Другой бы так динамики в фоле не смог бы сделать, а упал как бревно) А тут такая реалистичность. Да и Александрия по второму тайму заслужила на гол.
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+2
-4
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:13
Толчок был? Был! Падал чересчур наиграно - споров нет. Но нарушение было - падать можно было беспонтово
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+3
-5
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palmotron (Бровари)
30.05.2020 в 19:05
VAR б... "Смотрю в книгу - вижу фигу" Коли куплений арбітр, то він бачить те, що хоче бачити. І ніякий відео-асистент не допоможе.
Ответить
+8
-4
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:11
Тебя в перестрелке подстрелили, убогое?)))
Ответить
+2
-7
alex 66 (Кременчуг)
30.05.2020 в 19:04
Дождались млядь футбола. Такого цирка от АРАНОВСКОГО и ( барана на ВАР Балакина) еще поискать. Левейший пенальти. Не в обиду болелам Алексов игра ничейная Вас протянули клоуны арбитры.
Ответить
+13
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:11
А где Кремень, клоун? Не подскажешь, протянутый?))
Ответить
+1
-6
Запорізьке Торпедо (zp)
30.05.2020 в 19:14
играет в 1 лиге, а что?
+4
-3
Djibouti (Djibouti)
30.05.2020 в 19:04
Отличный старт
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+6
0
ffggpl (Харьков)
30.05.2020 в 19:04
Очередной заказ от братьев Суркисов. В роли "киллера" - Арановский.
Ответить
+6
-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:08
А где МКГ, не подскажешь?)))
Ответить
+2
-8
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Hugo64 (PARIS)
30.05.2020 в 19:03
НУ И.....явно арановский с киева решил что пора с 80 мин. И если первая михаличенко была или нет то вторая никак не тянула- ктому же михаличенко изрядно потрепал нервы обороне Ал. и надо было убирать. НО и тут никак не получалось НО..есть артисты банада ковалец( вспомните как орал хотя до него не дотронулись) Даже коментаторы в один голос говорили что рисовал что пирнал и тд ..НО АРАНОВСКИЙ ДОЛГО ПРОСМАТИВАО даже там вне игры было ..правда . и ВОТ ОН РЕЗУЛЬТАТ и кто скажет что ? а ничего три команды на 2 месте не могут быть-- НАДО ОДНА и это дк
Ответить
+6
-5
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
30.05.2020 в 19:04
Комментаторы клоуны
Ответить
+6
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:10
Ипать, тебя штырит
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+2
-4
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Rova (Киев)
30.05.2020 в 20:01
Когда уже Суркисов уберут из футбола, сколько можно рисовать голы карманными судьями...
Ответить
0
-1
Антикасаб (Феодосія)
30.05.2020 в 20:02
Уепись об стену - полегчает)))
0
0
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
30.05.2020 в 19:03
Мне понравились слова комментаторов в моменте с пенальти: « не ну руки конечно на спину положил, но не так что б давать пенальти»- это бл*дь как??? Как судья может определить силу толчка в спину? Ну вы знаете там было давление в 3 Паскаля, а было бы в 5 то можно давать пенальти?? Так?)) клоуны... либо есть факт нарушения, либо нет. Вар смотрит, есть руки на спине и есть толчей в спину - есть факт нарушения, пенальти!
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+5
-6
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palmotron (Бровари)
30.05.2020 в 19:07
Та він як дельфін пірнав! Таких дотиків в АПЛ по 100 за матч, в кожному пенальті ставити?
Ответить
+6
-3
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
30.05.2020 в 19:08
Да какая разница как он падал?)) если толчее был в спину!
+3
-6
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:17
Толчок был? Был! По факту пенальти 100%
+3
-5
alex 66 (Кременчуг)
30.05.2020 в 19:07
был толчек плечем, руки на спине это уже после действия, руками не толкал.
Ответить
+4
-3
Alex.696 (Немирів)
30.05.2020 в 19:11
Пихати в спину не можна ні руками, ні плечем, ні животом. Будь-який поштовх в спину - порушення. Плече в плече - хоч 100 порцій, але не в спину.
+3
-3
Димон1983
30.05.2020 в 19:02
Была задача с Киева Заря проигрыш любым способом
Ответить
+6
-7
Konnichiwa (Куала-Лумпур)
30.05.2020 в 19:07
Да, да Киев тянут все кому не лень! Теории заговоров, судья, бабки шептухи.. один только Михайличенко их топит
Ответить
+6
-1
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:09
Димон, ты далпаёп
Ответить
+2
-9
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:16
Суркисфсёкупил))))
Ответить
+5
-1
ascent (Луксор)
30.05.2020 в 19:01
Арановский и Катя - это сила, был бы третий была бы мощь! 1 карточка у Александрии и 5 у Зари...
Ответить
+7
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:09
Ты игру смотрел, луксорь?)))
Ответить
+2
-8
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Эйфоретик
30.05.2020 в 19:01
Танцы!Отлично рад за "Оленей",хорошо играли и Гречишкин молодец."Заре" срочно искать нормального нападающего по типу Вентуры,Боли,Бруньковского,а не выпускать мешка что сегодня был.Реализации вообще нет,бегают-но толку нет.Ужасная тактика "Зари".Закономерный результат!!!
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+3
-4
tarany27 (Тернопіль)
30.05.2020 в 19:00
для чого вар як суддя все одно сліпий, де фол і жовта Безборотьку?
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+9
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:06
А де Нива, не підскажеш?)))
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+2
-10
Bambula1986 (Тернопіль)
30.05.2020 в 19:38
Де нива? Де кремінь? Мішутка, ти що куриш? При чому тут ці команди?
0
-2
Антикасаб (Феодосія)
30.05.2020 в 19:51
Ти ж хрюкаєш про фол та жовту Безбородьку)))
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+1
-1
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satellite (Харьков)
30.05.2020 в 19:00
Что столько времени пересматривал интересно Арановский,что бы всё таки поставить пенальти?????????Цирк!!!
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+6
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:05
Сопли подбери)))
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+2
-9
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.05.2020 в 19:56
самому трудно? заставь себя!
0
-1
Антикасаб (Феодосія)
30.05.2020 в 20:03
тиран, ты истекаешь соплями?)))
0
0
tarany27 (Тернопіль)
30.05.2020 в 19:00
сюдя як завжди вбив гру
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+9
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:05
А що він вбив?
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+2
-9
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Hugo64 (PARIS)
30.05.2020 в 19:13
ну ты и
+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.05.2020 в 18:59
интрига за 2 место возрастает
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+7
-2
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Romerik (YNWA)
30.05.2020 в 18:58
"Я словно бабочка дотронулся к тебе, а ты упал как будто не в себе" - Абу Ханна. П.с: Банада проходил курсы Стерлинга и Роналду видимо...
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+6
-4
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:04
А ты какие курсы проходило?
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+2
-10
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Romerik (YNWA)
30.05.2020 в 19:08
Проходило - так будешь к своим родным обращаться, а если хочешь подискутировать об этом эпизоде, то обратись как положено, или иди учить этикет...
+8
-3
Dimka26 (Чернигов)
30.05.2020 в 19:10
Замечу, что актерское мастерство высокого класса, так как даже на повторе неоднозначно все выглядит. Вроде и толкал, а вроде и нет.
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+5
-2
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:15
Убейся об угол, поц))))
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+2
-7
LEGNUM23 (Днепропетровск)
30.05.2020 в 19:20
тебе к Булгакову пора ...уепок
+5
-3
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:24
Не скули, пердь. Елсть не дам))
+2
-5
Михаил Булгаков (Тегусигальпа)
30.05.2020 в 19:25
Пердь, уёпка твоя мамашка высрала)))
+2
-6


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