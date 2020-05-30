Голевая замена Скрипника. Александрия - Заря 1:0

У "Зари" оказалось два достаточно неожиданных хода в стартовом составе по сравнению с тем, что мы видели до карантина. В запасе остались Тымчик и Иванисеня - оба железные игроки основы, но начинали поединок лишь со скамейки запасных. У "Александрии" мы не увидели на поле с первых минут Евгения Банады - одного из ключевых футболистов середины поля в составе "горожан". Впрочем, вся тройка вышла на поле уже во втором тайме, освежив игру.

Команд хватило на 21 минуту

Старт поединка оказался огненным. За два десятка минут каждая из команд уже внесла себе в актив по несколько голевых моментов. Оба соперника активно шли вперёд, словно и не было паузы из-за карантина.

Однако отголоски отсутствия стабильной игровой практики начали сказываться уже во второй половине первого тайма. Для начала игра стала менее агрессивной, а перед свистком на перерыв одни и вторые уже полностью наелись футболом.

Была надежда, что перерыв позволит "освежиться" футболистам, но на лицах игроков прослеживалась усталость от очень интенсивной игры. В таких условиях на победу можно было рассчитывать только если удалось переступить через себя. А также надеяться, что защита соперника остановится раньше, чем собственное нападение.

Оборона "Зари" неприятно удивила количеством брака

И ладно кондиции игроков - времени на подготовку действительно было немного. Неожиданностью была игра в защите подопечных Виктора Скрипника. В штрафной луганчан случался пожар и после прострельных передач (в одном из эпизодов Ковалец, Ситало и Третьяков практически из вратарской расстреливали ворота; а позже с ударом Третьякова справился Махарадзе), и после проникающих атак (Мирошниченко ворвался в штрафную по центру, но не попал по воротам после паса с фланга), и после стандарта (Банада уже во втором тайме несколько раз оставался без присмотра, замыкая угловые).

У самой "Зари" качественных моментов оказалось намного меньше. Вспомнить можно разве что прострел слева в дебюте игры (Панькив мяч не забрал, но партнёры подстраховали), а также выход один на один Кабаева, который в феноменальном подкате прервал Пашаев. А дальше уже только во втором тайме Хомченовский открылся под разрезную передачу, но на скользком газоне промазал мимо ворот.

Замены сыграли решающую роль

Как мы писали выше, Шаран и Скрипник не выпустили всех сильнейших с первых минут. Видимо, как раз рассчитывали усилить игру по ходу. Например, появление Банады здорово добавило в остроте "Александрии", который несколько раз выходил на удар после угловых. Он же принял участие в голевой атаке: после ещё одной фланговой подачи со стандарта Евгений головой направил мяч в штангу, оказался первым на подборе и упал в штрафной после контакта с Абу Ханной - ещё одним вышедшим на поле во втором тайме.

VAR сработал уж как-то очень медленно: пока подсказывали рефери, был ли фол, пока он сам пошёл смотреть сначала офсайд Банады, а затем нарушение на пенальти, пока нашли наушники, которые не дотягивались до VAR-монитора. В итоге, со времени фола и до реализованного пенальти прошло около четырёх минут. Но это не смутило Гречишкина, который "точку" реализовал очень уверенно.

Александрия закрутила интригу в борьбе за еврозону

"Заря" хоть и остаётся второй, но теперь делит лигочемпионскую позицию кроме "Динамо" ещё и с "Десной". В то же время, "Александрия" подтянулась к этой мини-группе на расстояние в три балла. И в двух ближайших играх ей встречаться с двумя другими прямыми конкурентами: киевлянами и черниговчанами.

Александрия. Стадион "Ника"

ФК Александрия - Заря 1:0

Гол: Гречишкин 90+4 (пен.)

ФК Александрия: Юрий Панькив, Кирилл Ковалец, Максим Третьяков (Максим Задерака 61), Денис Мирошниченко, Глеб Бухал, Валерий Лучкевич (Дмитрий Шастал 79), Артём Ситало (Денис Безбородько 79), Павел Пашаев, Василий Грицук (Евгений Банада 56), Дмитрий Гречишкин, Каспарс Дубра

Заря: Заури Махарадзе, Ловро Цвек, Владислав Кочергин, Михайло Перович (Артём Громов 73), Дмитрий Хомченовский (Максим Лунёв 74), Богдан Михайличенко, Виталий Вернидуб, Богдан Леднев (Джоель Абу Ханна 89), Владислав Кабаев (Александр Тымчик 60), Владлен Юрченко (Дмитрий Иванисеня 88), Евгений Чеберко

Предупреждения: Павел Пашаев 45+3 - Богдан Леднев 70, Максим Лунёв 78, Богдан Михайличенко 81, Богдан Михайличенко 84, Виталий Вернидуб 89

Удаление: Богдан Михайличенко 84 (вторая жёлтая)