Эксперт оправдал назначение пенальти в ворота Ворсклы в матче со Львовом

Вполне спокойный с точки зрения судейства матч для Максима Козыряцкого завершился испытанием – назначить или не назначить пенальти на 90+4-й минуте в ворота "Ворсклы" за попадание мяча в руку Пуцлину в штрафной площадке. Арбитр указал на "точку" и, как объяснил нам судейский эксперт Мирослав Ступар, был прав.

Ранее в подобных эпизодах возникали дискуссии относительно того, что мяч прилетел с близкого расстояния. Однако сейчас на это внимания обращают меньше, а главный критерий – это то, что рука игрока "Ворсклы" увеличила площадь тела. В конце концов, если бы не рука Пуцлина, мяч после передачи Бопесу оказывался бы в гуще футболистов перед воротами Дмитрия Резника, а там произойти могло все, что угодно.

Козыряцкий навлек бы на себя гораздо больше критики, если бы не назначил этот одиннадцатиметровый.