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Эксперт оправдал назначение пенальти в ворота Ворсклы в матче со Львовом

Премьер-лига
(1 голосов)

Ворскла - Львов 1:1. Судейский анализ матча

Эксперт оправдал назначение пенальти в ворота Ворсклы в матче со Львовом
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Вполне спокойный с точки зрения судейства матч для Максима Козыряцкого завершился испытанием – назначить или не назначить пенальти на 90+4-й минуте в ворота "Ворсклы" за попадание мяча в руку Пуцлину в штрафной площадке. Арбитр указал на "точку" и, как объяснил нам судейский эксперт Мирослав Ступар, был прав.

Ранее в подобных эпизодах возникали дискуссии относительно того, что мяч прилетел с близкого расстояния. Однако сейчас на это внимания обращают меньше, а главный критерий – это то, что рука игрока "Ворсклы" увеличила площадь тела. В конце концов, если бы не рука Пуцлина, мяч после передачи Бопесу оказывался бы в гуще футболистов перед воротами Дмитрия Резника, а там произойти могло все, что угодно.

Эксперт оправдал назначение пенальти в ворота Ворсклы в матче со Львовом - изображение 1

Козыряцкий навлек бы на себя гораздо больше критики, если бы не назначил этот одиннадцатиметровый.

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В статье: Ворскла (Полтава) ФК Львов Мирослав Ступар Максим Козыряцкий
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