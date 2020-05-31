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Украинско-бразильский стиль. Мораес отдал, Марлос покатил в дальний угол. ВИДЕО
"Горняки" забили сразу же после гола киевлян
Сейчас проходит поединок 24-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо".
На 38-й минуте матча счет в игре открыл хавбек киевлян Виталий Буяльский.
Спустя буквально одну минуту вингер "горняков" Марлос сравнял счет. На 39-й минуте игрок национальной сборной Украины обыгрался с Мораесом и обводным ударом красиво прошил Бущана, мяч прошел между ног у защитника "бело-синих" Дениса Попова.
Этот гол стал для 31-летнего Марлос 10-м в текущем сезоне чемпионата Украины.
Вашему вниманию видео гола
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