Украинско-бразильский стиль. Мораес отдал, Марлос покатил в дальний угол. ВИДЕО

Сейчас проходит поединок 24-го тура УПЛ между "Шахтером" и "Динамо".

На 38-й минуте матча счет в игре открыл хавбек киевлян Виталий Буяльский.

Спустя буквально одну минуту вингер "горняков" Марлос сравнял счет. На 39-й минуте игрок национальной сборной Украины обыгрался с Мораесом и обводным ударом красиво прошил Бущана, мяч прошел между ног у защитника "бело-синих" Дениса Попова.

Этот гол стал для 31-летнего Марлос 10-м в текущем сезоне чемпионата Украины.

Вашему вниманию видео гола