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Хавбек Зари: С Александрией так играем уже третий матч подряд

Премьер-лига
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Без ключа к победе

Хавбек Зари: С Александрией так играем уже третий матч подряд
Новина українською

Полузащитник луганчан Владлен Юрченко прокомментировал поражение своей команды от "Александрии".

Игрок отметил, что александрийцы для "Зари" стали очень неудобным соперником.

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Уже третий матч с ними так, что мы не забиваем свои моменты, хотя и создаем.

У нас естьпреимущество, но именно с "Александрией" чего-то нам не хватает, чтобы на этом стадионе в их ворота забить гол.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия УПЛ Владлен Юрченко
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Источник:
Великий футбол

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