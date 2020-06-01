Хавбек Зари: С Александрией так играем уже третий матч подряд

Полузащитник луганчан Владлен Юрченко прокомментировал поражение своей команды от "Александрии".

Игрок отметил, что александрийцы для "Зари" стали очень неудобным соперником.

Уже третий матч с ними так, что мы не забиваем свои моменты, хотя и создаем.

У нас естьпреимущество, но именно с "Александрией" чего-то нам не хватает, чтобы на этом стадионе в их ворота забить гол.