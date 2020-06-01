Премьер-лига
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Хавбек Зари: С Александрией так играем уже третий матч подряд
Без ключа к победе
Полузащитник луганчан Владлен Юрченко прокомментировал поражение своей команды от "Александрии".
Игрок отметил, что александрийцы для "Зари" стали очень неудобным соперником.
Уже третий матч с ними так, что мы не забиваем свои моменты, хотя и создаем.
У нас естьпреимущество, но именно с "Александрией" чего-то нам не хватает, чтобы на этом стадионе в их ворота забить гол.
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Источник:Великий футбол
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