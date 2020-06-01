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Игрок Александрии отреагировал на решение капитана команды о завершении карьеры
Из-за сложной травмы
Защитник "Александрии" Глеб Бухал в разговоре с телеканалом Футбол отреагировал на то, что многолетний капитан команды Андрей Запорожан решил прекратить карьеру игрока.
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Поддержим любое решение Запорожана. Продолжать карьеру или перейти на работу тренера.
Он всегда будет нашим капитаном и вожаком.
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Источник:Великий футбол
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