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Игрок Александрии отреагировал на решение капитана команды о завершении карьеры

Премьер-лига
(1 голосов)

Из-за сложной травмы

Игрок Александрии отреагировал на решение капитана команды о завершении карьеры
Новина українською

Защитник "Александрии" Глеб Бухал в разговоре с телеканалом Футбол отреагировал на то, что многолетний капитан команды Андрей Запорожан решил прекратить карьеру игрока.

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Поддержим любое решение Запорожана. Продолжать карьеру или перейти на работу тренера.

Он всегда будет нашим капитаном и вожаком.

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В статье: Андрей Запорожан ФК Александрия Глеб Бухал
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Источник:
Великий футбол

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