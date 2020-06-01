Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Арендованный у Динамо игрок подтвердил, что заболел коронавирусом
А первый тест был отрицательный
Игрок левого фланга "Карпат" Владислав Дубинчак, которого "зелено-белые" арендуют в "Динамо", подтвердил, что заболел COVID-19, и уже 2 дня находится на изоляции.
Хотел поблагодарить всех за поддержку и за все ваши сообщения в директ и многочисленные звонки! Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный ...именно поэтому было принято решение сдать повторно анализ, чтобы понимать, действительно у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов еще не обнаружено.
Я соблюдал все необходимые меры профилактики и последние два дня - в полной изоляции. Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным! Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался, меня шокировала...
Надеюсь, что тестирование, которое я прошел сегодня, покажет, что я здоров и все это лишь злая шутка, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован от того, чтобы оказаться в подобных обстоятельствах! Еще раз всем спасибо за поддержку и будьте здоровы.
Новости по теме
- 17:17 Украинские Олег Смайличук: Хочу напомнить авторам теорий заговоров: "Мы - Карпаты. Вы – гов**!"
- 14:53 Украинские Карпаты проводили тесты на коронавирус в неаккредитированной лаборатории - СМИ
- 23:40 Украинские Александр Денисов: Смалийчук оформил сделку с партнером. Карпаты могут быть снова проданы