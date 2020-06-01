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Арендованный у Динамо игрок подтвердил, что заболел коронавирусом

Премьер-лига
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А первый тест был отрицательный

Арендованный у Динамо игрок подтвердил, что заболел коронавирусом
Новина українською

Игрок левого фланга "Карпат" Владислав Дубинчак, которого "зелено-белые" арендуют в "Динамо", подтвердил, что заболел COVID-19, и уже 2 дня находится на изоляции.

Хотел поблагодарить всех за поддержку и за все ваши сообщения в директ и многочисленные звонки! Мы с командой ранее дважды сдавали тест: первый был отрицательный, второй положительный ...именно поэтому было принято решение сдать повторно анализ, чтобы понимать, действительно у меня есть вирус, ведь абсолютно никаких симптомов еще не обнаружено.

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Я соблюдал все необходимые меры профилактики и последние два дня - в полной изоляции. Прошу каждого из вас быть осторожным и ответственным! Честно говоря, нет никакого настроения еще что-то говорить, ведь ситуация, в которой я оказался, меня шокировала...

Надеюсь, что тестирование, которое я прошел сегодня, покажет, что я здоров и все это лишь злая шутка, чтобы я осознал, что никто из нас не застрахован от того, чтобы оказаться в подобных обстоятельствах! Еще раз всем спасибо за поддержку и будьте здоровы.

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В статье: Владислав Дубинчак коронавирус
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