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Днепр-1 сдал повторные тесты на коронавирус
Пока что в клубе все спокойно
Футболисты, тренеры и персонал СК "Днепр-1" прошли повторную процедуру тестирования на коронавирус.
Результаты тестов будут известны позже.
Данная операция была запланирована заранее и произошла в соответствии с требованиями и рекомендациями по проведению УПЛ.
Напомним, что предварительное тестирование в «Днепре-1» не выявило ни одного случая заболевания или подозрения на него.
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Источник:СК Днепр-1
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