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Днепр-1 сдал повторные тесты на коронавирус

Премьер-лига
(1 голосов)

Пока что в клубе все спокойно

Днепр-1 сдал повторные тесты на коронавирус
Новина українською

Футболисты, тренеры и персонал СК "Днепр-1" прошли повторную процедуру тестирования на коронавирус.

Результаты тестов будут известны позже.

Данная операция была запланирована заранее и произошла в соответствии с требованиями и рекомендациями по проведению УПЛ.

Напомним, что предварительное тестирование в «Днепре-1» не выявило ни одного случая заболевания или подозрения на него.

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В статье: СК Днепр-1 коронавирус
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Источник:
СК Днепр-1

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