Днепр-1 сдал повторные тесты на коронавирус

Футболисты, тренеры и персонал СК "Днепр-1" прошли повторную процедуру тестирования на коронавирус.

Результаты тестов будут известны позже.

Данная операция была запланирована заранее и произошла в соответствии с требованиями и рекомендациями по проведению УПЛ.

Напомним, что предварительное тестирование в «Днепре-1» не выявило ни одного случая заболевания или подозрения на него.