Тете: О своем кошельке в Гремио я думал в последнюю очередь

Полузащитник "Шахтера" Тете рассказал о своем переходе в донецкий клуб из "Гремио". За бразильский клуб футболист так и не сыграл в составе первой команде, а местная пресса говорила о конфликте игрока с руководством.

- Я не хотел повышения зарплаты, я вообще ничего не хотел, только тренироваться. Но президент сказал, что на данный момент это невозможно, что они смотрят в другую сторону, и что по мне есть денежное предложение из Европы. Мы даже не обсуждали этот интерес, и это была последняя капля. Конечно, кое-кто говорил, что я просто не был готов играть за основную команду, но они не понимали, что говорили.

- В прессе писали, что ты заботился лишь о своем кармане, а не о футболе…

- О своем кошельке я думал в последнюю очередь. Единственное, что я сделал – это положил деньги в казну "Гремио". Зачастую болельщики принимают сторону клуба, а не сторону игрока. Мне грустно, что я не получил той оценки, которую ожидал. После стольких лет в клубе, забитых голов, титулов и мечтах о профессиональном футболе... Впрочем, в Европе я счастлив. Это шаг, который хочет сделать любой игрок.