  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тете: О своем кошельке в Гремио я думал в последнюю очередь
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тете: О своем кошельке в Гремио я думал в последнюю очередь

Премьер-лига
(2 голосов)

Из Гремио в Шахтер футболист переходил не без скандала

Тете: О своем кошельке в Гремио я думал в последнюю очередь
Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Тете рассказал о своем переходе в донецкий клуб из "Гремио". За бразильский клуб футболист так и не сыграл в составе первой команде, а местная пресса говорила о конфликте игрока с руководством.

- Я не хотел повышения зарплаты, я вообще ничего не хотел, только тренироваться. Но президент сказал, что на данный момент это невозможно, что они смотрят в другую сторону, и что по мне есть денежное предложение из Европы. Мы даже не обсуждали этот интерес, и это была последняя капля. Конечно, кое-кто говорил, что я просто не был готов играть за основную команду, но они не понимали, что говорили.

- В прессе писали, что ты заботился лишь о своем кармане, а не о футболе…

- О своем кошельке я думал в последнюю очередь. Единственное, что я сделал – это положил деньги в казну "Гремио". Зачастую болельщики принимают сторону клуба, а не сторону игрока. Мне грустно, что я не получил той оценки, которую ожидал. После стольких лет в клубе, забитых голов, титулов и мечтах о профессиональном футболе... Впрочем, в Европе я счастлив. Это шаг, который хочет сделать любой игрок.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Гремио (Порту-Алегри) Тете
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
GaúchaZH

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...