Чеберко: Игрок Александрии слишком картинно упал, такие пенальти нельзя назначать

Защитник "Зари" Евгений Чеберко высказал свое мнение о спорном пенальти в концовке матча с "Александрией":

"Сразу после матча в раздевалке кажется, что ничего вообще не было, даже повода поставить пенальти. Потом на повторе было видно, что толчок был, но думаю такие пенальти не ставят на 90+4 в равной игре. Ну и плюс игрок "Александрии" так картинно упал, там не было такого контакта. Мне кажется такие пенальти, решающие судьбу матча, нельзя назвать правильными", - сказал Евгений в прямом эфире в инстаграме UA-Футбол.

Напомним, что "Александрия" одержала победу над "Зарей" в результате пенальти на последних минутах после столкновения Йоеля Абу Ханны и Евгения Банады.