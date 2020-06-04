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Чеберко: Игрок Александрии слишком картинно упал, такие пенальти нельзя назначать

Премьер-лига
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Момент вышел спорный.

Чеберко: Игрок Александрии слишком картинно упал, такие пенальти нельзя назначать
UA-Футбол
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Защитник "Зари" Евгений Чеберко высказал свое мнение о спорном пенальти в концовке матча с "Александрией":

"Сразу после матча в раздевалке кажется, что ничего вообще не было, даже повода поставить пенальти. Потом на повторе было видно, что толчок был, но думаю такие пенальти не ставят на 90+4 в равной игре. Ну и плюс игрок "Александрии" так картинно упал, там не было такого контакта. Мне кажется такие пенальти, решающие судьбу матча, нельзя назвать правильными", - сказал Евгений в прямом эфире в инстаграме UA-Футбол.

Напомним, что "Александрия" одержала победу над "Зарей" в результате пенальти на последних минутах после столкновения Йоеля Абу Ханны и Евгения Банады.

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия Евгений Чеберко вТренде
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