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В состав Десны после повреждения вернулся полузащитник

Премьер-лига
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Команда готовится к "Шахтеру" под Киевом

В состав Десны после повреждения вернулся полузащитник
Новина українською

"Десна" до матча 25 тура УПЛ с "Шахтером" готовится под Киевом в Буче на базе клуба "Оболонь-Бровар".

После игры с колосом, сообщает телеканал Футбол, команда Александра Рябоконя не вернулась в Чернигов, а остались у Киева. Ведь именно в столице состоится следующая игра УПЛ.

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Полностью от травмы восстановился опорный полузащитник черниговцев Ливан Арвеладзе - он имел проблемы с голеностопом.

Команда также получила результаты тестирования на COVID-19. Инфицированных в "Десне" нету.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Александр Рябоконь УПЛ Леван Арвеладзе тренировка тестирование
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Источник:
Футбол News

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