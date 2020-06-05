В состав Десны после повреждения вернулся полузащитник

"Десна" до матча 25 тура УПЛ с "Шахтером" готовится под Киевом в Буче на базе клуба "Оболонь-Бровар".

После игры с колосом, сообщает телеканал Футбол, команда Александра Рябоконя не вернулась в Чернигов, а остались у Киева. Ведь именно в столице состоится следующая игра УПЛ.

Полностью от травмы восстановился опорный полузащитник черниговцев Ливан Арвеладзе - он имел проблемы с голеностопом.

Команда также получила результаты тестирования на COVID-19. Инфицированных в "Десне" нету.