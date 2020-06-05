Премьер-лига
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В состав Десны после повреждения вернулся полузащитник
Команда готовится к "Шахтеру" под Киевом
"Десна" до матча 25 тура УПЛ с "Шахтером" готовится под Киевом в Буче на базе клуба "Оболонь-Бровар".
После игры с колосом, сообщает телеканал Футбол, команда Александра Рябоконя не вернулась в Чернигов, а остались у Киева. Ведь именно в столице состоится следующая игра УПЛ.
Полностью от травмы восстановился опорный полузащитник черниговцев Ливан Арвеладзе - он имел проблемы с голеностопом.
Команда также получила результаты тестирования на COVID-19. Инфицированных в "Десне" нету.
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Источник:Футбол News
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