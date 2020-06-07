Юрий Панькив отбил 15-й пенальти в УПЛ. ВИДЕО

Голкипер "Александрии" Юрий Панькив является одним из главных специалистов чемпионата Украины по отражению пенальти. Начиная с сезона 2011/12 дуэли с отметки ему проигрывали такие мастера как Закарлюка, Назаренко, Ярмоленко, Громов. Лидер "Шахтера" Марлос дважды не смог забить с 11-ти метров Юрию, том числе и в текущем сезоне.

В матче 25-го тура УПЛ против "Динамо", что проходит в эти минуты, Юрий Панькив записал в свой актив 15-й отраженный одиннадцатиметровый в высшем дивизионе. На этот раз он парировал удар Виталия Буяльского. Правда, киевляне смогли добить мяч в сетку - сделал это тот же Буяльский, но с паса Кендзер.

А уже через пять минут Панькив пропустил свой 21-й гол с отметки в рамках Премьер-лиги. Назарий Русин в отличие от партнера смог переиграть опытного голкипера.