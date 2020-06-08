Заря получила разрешение от УАФ на то, чтобы играть без ПЦР-тестов - СМИ

Ведущий шоу об украинском футболе ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил, что луганская "Заря" имела гарантии того, что в случае прохождения экспресс-тестов на COVID-19 вместо ПЦР-тестирования клуб не будет наказан.

Накануне разгорелся скандал из-за того, что луганчане накануне матча 25 тура с "Колосом" сдали менее качественный и более дешевый тест, чем другие клубы.

В "Заре" - не идиоты сидят ..."Заря" не может рисковать 3 очками. Они позвонили в федерацию [УАФ], было несколько консультаций. Им сказали люди из федерации: "Ребята, все хорошо".