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Заря получила разрешение от УАФ на то, чтобы играть без ПЦР-тестов - СМИ
Рекомендации или требования?
Ведущий шоу об украинском футболе ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил, что луганская "Заря" имела гарантии того, что в случае прохождения экспресс-тестов на COVID-19 вместо ПЦР-тестирования клуб не будет наказан.
Накануне разгорелся скандал из-за того, что луганчане накануне матча 25 тура с "Колосом" сдали менее качественный и более дешевый тест, чем другие клубы.
В "Заре" - не идиоты сидят ..."Заря" не может рисковать 3 очками. Они позвонили в федерацию [УАФ], было несколько консультаций. Им сказали люди из федерации: "Ребята, все хорошо".
Пришел делегат или инспектор матча, лицо, которое решает, состоится ли игра. Представляю себе этот разговор: "Ребята, у вас есть ПЦР-тесты?". "А у вас есть ПЦР-тесты?". "У нас только экспресс-тесты". "И у нас только экспресс, а чем мы от вас отличаемся?". "Все, идите играть, вы меня убедили".
Они вышли играть, имея гарантии, что им за это ничего не будет.
Поэтому давайте определимся, или это рекомендации, или требования? Если требования, то напишите: кто не сделает ПЦР-тестирование - сразу 0:3.