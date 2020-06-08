  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря получила разрешение от УАФ на то, чтобы играть без ПЦР-тестов - СМИ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря получила разрешение от УАФ на то, чтобы играть без ПЦР-тестов - СМИ

Премьер-лига
(3 голосов)

Рекомендации или требования?

Заря получила разрешение от УАФ на то, чтобы играть без ПЦР-тестов - СМИ
Новина українською

Ведущий шоу об украинском футболе ТаТоТаке Михаил Спиваковский заявил, что луганская "Заря" имела гарантии того, что в случае прохождения экспресс-тестов на COVID-19 вместо ПЦР-тестирования клуб не будет наказан.

Накануне разгорелся скандал из-за того, что луганчане накануне матча 25 тура с "Колосом" сдали менее качественный и более дешевый тест, чем другие клубы.

В "Заре" - не идиоты сидят ..."Заря" не может рисковать 3 очками. Они позвонили в федерацию [УАФ], было несколько консультаций. Им сказали люди из федерации: "Ребята, все хорошо".

Читайте такжеГлава медицинского департамента УАФ: Если Заря не сделает ПЦР-тесты, то матч с Колосом отменят

Пришел делегат или инспектор матча, лицо, которое решает, состоится ли игра. Представляю себе этот разговор: "Ребята, у вас есть ПЦР-тесты?". "А у вас есть ПЦР-тесты?". "У нас только экспресс-тесты". "И у нас только экспресс, а чем мы от вас отличаемся?". "Все, идите играть, вы меня убедили".

Они вышли играть, имея гарантии, что им за это ничего не будет.

Поэтому давайте определимся, или это рекомендации, или требования? Если требования, то напишите: кто не сделает ПЦР-тестирование - сразу 0:3.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Михаил Спиваковский тестирование
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
viajador (Lutsk)
08.06.2020 в 13:24
В них довідка від Рафаїлова "Суворим ватанам коронавірус не страшний".
Ответить
0
-1
avatar
Spokoyno (Киев)
08.06.2020 в 13:03
Дійсно ризик не великий, але хто буде відповідати, коли один з тисячі пальне? Клуб? БОСяк з УАФ чи делегат? І що це за Порядок, що кожен може трактувати на власний розсуд!?
Ответить
+3
-1
миг-25 (киев)
08.06.2020 в 12:44
А донецким короновирус не страшен -У них иммунитет так как они уже все переболели от своих родственников национальной болезнью-СВИНЫМ ГРИППОМ
Ответить
+3
-4


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...