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Хавбек Олимпика: В матче с Мариуполем могли в концовке вырвать победу – не повезло

Премьер-лига
(1 голосов)

Олимпик и Мариуполь сыграли в результативную ничью

Хавбек Олимпика: В матче с Мариуполем могли в концовке вырвать победу – не повезло
Новина українською

Полузащитник "Олимпика" Андрей Кравчук подвел итог ничейному результату в матче 25-го утра УПЛ с "Мариуполем" (2:2).

"Если учитывать то, как складывался матч, то результат для нас отрицательный. Нужно было более ответственно сыграть в обороне при стандартных положениях. Пропустили два необязательных гола. Но мы могли вырвать победу и в концовке поединка – не повезло…

Приятно забить гол! Мы отрабатываем на тренировках такие моменты: стараемся при атаке создавать численное большинство в штрафной площади соперника, чтобы сыграть на добивании. Я прочувствовал этот момент и отличился. Но можно было сыграть и лучше. У меня был еще один хороший момент, который я не использовал", - сказал Кравчук.

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В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк) Андрей Кравчук
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Источник:
ФК Олимпик

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