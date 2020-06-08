  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Цитаишвили: Счет на табло, по нему вы должны понимать, кто атаковал, а кто нет
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Цитаишвили: Счет на табло, по нему вы должны понимать, кто атаковал, а кто нет

Премьер-лига
(1 голосов)

Гио может интересно сказать

Цитаишвили: Счет на табло, по нему вы должны понимать, кто атаковал, а кто нет
Новина українською

Хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили в эфире ТК Футбол прокомментировал победу своей команды в 25-м туре УПЛ над "Александрией" (5:1).

"Все хорошо, думаю, самое главное — результат, которого мы достигли. Для нас это было важно. Надеюсь, в следующей игре мы будем еще уверенней, и лично я. "Александрия" - команда, которая настроена на борьбу, и мы ей не уступали. Мы владели мячом, создавали моменты. Счет на табло, и вы по нему должны понимать, кто атаковал, а кто нет.

Думаю, все три пенальти в матче были заслуженными. Нам нужно выигрывать каждую игру", — сказал Цитаишвили.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) ФК Александрия Георгий Цитаишвили
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...