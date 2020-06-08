Цитаишвили: Счет на табло, по нему вы должны понимать, кто атаковал, а кто нет

Хавбек "Динамо" Георгий Цитаишвили в эфире ТК Футбол прокомментировал победу своей команды в 25-м туре УПЛ над "Александрией" (5:1).

"Все хорошо, думаю, самое главное — результат, которого мы достигли. Для нас это было важно. Надеюсь, в следующей игре мы будем еще уверенней, и лично я. "Александрия" - команда, которая настроена на борьбу, и мы ей не уступали. Мы владели мячом, создавали моменты. Счет на табло, и вы по нему должны понимать, кто атаковал, а кто нет.

Думаю, все три пенальти в матче были заслуженными. Нам нужно выигрывать каждую игру", — сказал Цитаишвили.