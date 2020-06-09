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Хобленко: Кто-то с кем-то сцепился, где-то потолкались, арбитр не в ту сторону свистнул - все это футбол

Премьер-лига
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Матч Львова и Днепра-1 вышел эмоциональным

Хобленко: Кто-то с кем-то сцепился, где-то потолкались, арбитр не в ту сторону свистнул - все это футбол
Новина українською

Автор победного гола в ворота "Львова", форвард "Днепра-1" Алексей Хобленко прокомментировал итоги матча (2:1).

- Непростая для нас получилась победа, и после игры были определенные эмоции, но все это нормально. Главное, что мы победили. Сейчас мы идем на небольшой перерыв с хорошим настроением, так что всех с победой!

- Сегодня ты снова забил, но вообще какой игры от тебя ждет тренерский штаб, ведь кроме голов, ты делаешь на поле и много другой работы?

- Да, мы очень много двигаемся без мяча и понятно, что болельщикам это незаметно, но мы много прессингуем соперника. И это касается любого нападающего, хоть ты играешь центрфорварда, или на фланге, но все двигаются, открываются. Главное здесь забивать и делать полезные действия для команды. Тогда форвард считается хорошим.

- И все же, игра получилась очень эмоциональной. Как это чувствовалось на поле?

- На самом деле, уже давно не было именно таких официальных матчей, и у нас это только вторая игра после большого перерыва. Так что, считаю, что здесь все нормально, когда вспышка таких эмоций на поле. Кто-то с кем-то сцепился, где-то потолкались, в какую-то сторону арбитр неверно зафиксировал нарушение правил - все это футбол. Так что все это нормально и ничего страшного здесь нет.

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В статье: ФК Львов Алексей Хобленко СК Днепр-1
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Источник:
СК Днепр-1

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