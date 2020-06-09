Владислав Кабаев: Второе место для Зари не только задача, но и мечта. Все в наших силах

В нынешнем сезоне луганскую "Зарю" трудно представить без нападающего Владислава Кабаева. В отличие от минувшего чемпионата, в котором 24-летний футболист появлялся в стартовом составе нерегулярно, в текущем завоевал твердое место в "основе". Это сразу же сказалось на его показателях: если в сезоне-2018/19 он забил всего один мяч, то в этом на его бомбардирском счету значится уже семь результативных ударов. Последний из них пришелся на поединок минувшего тура с коваливским "Колосом", в котором благодаря единственному голу Кабаева луганская команда праздновала победу.

- Очередные три очка дались "Заре" тяжело? - адресую первый вопрос футболисту.

- Каждые три очка даются тяжело, на одной ноге никого не обыгрываем. Мы играем в свою игру, стараемся забить мяч как можно быстрее. Вот и в матче против "Колоса" была задача сделать это в первом тайме. Забили. Были еще моменты для того, чтобы поразить ворота и во второй, и в третий раз - тогда было бы легче. Второй тайм играть было труднее - команда "Колос" прибавила, а мы немного "подсели". Понятное дело, нам пришлось трудно, и счет 1:0 об этом свидетельствует. Но как бы там ни было, а победа есть победа. Три очка у нас в кармане, и мы этим довольны.

НЕУСТУПЧИВЫЙ "КОЛОС"

- Многие отмечают "Колос" как достаточно неуступчивого соперника. Однако для вашей команды по части добывания очков он пока оказывается удобным: девять пунктов из девяти возможных в нынешнем чемпионате - лишнее тому подтверждение.

- Каждая игра с "Колосом" была для нас непростой. В первом круге мы играли на столичной "Оболонь-Арене", и первый тайм, помнится, тоже нам тяжело давался (в том матче "Заря" взяла верх 3:1 - Прим. В.К.). То же самое могу сказать и за поединок второго круга в Запорожье, в котором мы победили 2:0. Да, получилось так, что коваливцев мы одолели трижды, но повторюсь: на одной ноге мы никого не обыгрывали. "Колос" старается играть в футбол, не закрываясь в своей штрафной площади и не играя от обороны. С такими командами соперничать всегда интересно и приятно. И вместе с тем трудно.

- Как родился ваш гол?

- Пошла цепочка: был аут, Виталик Вернидуб выиграл борьбу, потом мяч оказался у Влада Кочергина. Он вовремя увидел меня и в одно касание покатил. В тот момент у меня было два решения: либо простреливать на Артема Громова, либо идти в обыгрыш. "Стрелять" я уже не успевал, вот и пришлось обыгрывать соперника. Получилось хорошо: обыграв, сразу же пробил. В то мгновенье был дефицит времени, и если бы я еще одно касание сделал, то мой удар защитник успел бы "накрыть".

- С чем связываете столь разительные перемены в ваших бомбардирских показателях?

- Прежде всего, игра на другой позиции и по другой тактике. Я играю нападающего, а при Юрие Николаевиче Вернидубе действовал на краю - справа и слева. Учитывая же, что у меня теперь другие функции, появилось больше моментов. Все это отрабатывается на тренировках, и моделируется при помощи подсказок тренерского штаба. Виктору Анатольевичу Скрипнику помогают в работе с нападающими второй и третий тренеры, и за последний неполный год я узнал много нового: как правильно работать с мячом, как занимать позицию. Почерпнув немало полезного, у меня и стали появляться моменты. Их хватало для того, чтобы забить мячей больше. Радует, что удалось отличиться намного большей результативностью, чем в прошлом чемпионате. Я это ощущаю благодаря своей уверенности. Хочется забивать еще больше, принося команде победы.

КОРРЕКТИВЫ ОТ СКРИПНИКА

- В чем, на ваш взгляд, секрет стабильности "Зари" в нынешнем чемпионате?

- Наверное, связано это с тем, что мы более уверенно и раскрепощенно его начали. Не было какого-то давления, как раньше, и поэтому каждый из нас уверен в своих силах. Мы ни под кого не подстраивались - ни под "Шахтер", ни под "Динамо", ни под "Карпаты". Играем в свой футбол, и делаем это с уверенностью. Понятное дело, бывает, что у нас что-то не получается и не все матчи мы играем так, как хочется. Тем не менее, все время стараемся планку не опускать, а только поднимать. Разумеется, есть какие-то игры неудачные, но после каждой из них мы делаем выводы и учимся на своих ошибках. Все ребята понимают, какая задача перед нами стоит, и как важно достичь этой цели. Стараемся делать все для того, чтобы это "Заре" удалось.

- С Виктором Скрипником работать так же интересно, как и с Юрием Вернидубом?

- Каждый тренер любому футболисту дает что-то свое. У Юрия Николаевича были одни требования, у Виктора Анатольевича они чуть другие, так как у него несколько другой взгляд на футбол. Не могу сказать, что у нас многое поменялось. Нет. Скрипник сказал, что нужно поменять лишь мелочи. Он сообщил, что прийдя в новую команду, не намерен полностью все менять. Посмотрев, как мы играем, Виктор Анатольевич внес незначительные коррективы, направленные на работу с мячом и мышление футболистов. После этого игра нашей команды немного поменялась: стали увереннее работать с мячом, меньше бегать, а больше думать на поле.

- Как считаете, насколько удалось вам и вашим одноклубникам восстановить прежние кондиции?

- Какими бы занятия во время карантина не были, и какие бы матчи мы не играли, я не скажу, что мы готовы на сто процентов. Два с половиной месяца паузы - это куда больше, чем время, отведенное нам на зимний отпуск и период сборов. В данной же "карантинной" ситуации и сборов-то не было! Поэтому считаю, что для того, чтобы набрать прежнюю форму, нужно сыграть два-три матча в чемпионате. После выхода из карантина у нас было уже две игры, и я надеюсь, что мы постепенно форму наберем. На данный момент наша готовность пока еще не является оптимальной. Не буду говорить за одноклубников, но по себе чувствую, что готов процентов на 75. В общем, пока трудновато.

КАРАНТИН С ТАМАРОЙ И АНГЛИЙСКИЙ НА БУДУЩЕЕ

- Чем запомнился вам карантинный режим, которого все вынуждены были придерживаться в связи с пандемией коронавируса?

- Ничем особенным. Провели его в Запорожье, так как тренерский штаб нас никуда не отпустил - чтобы, не дай Бог, никто во время пандемии не заболел. Сидели дома, где и проводили занятия с тренером - по специальной программе по скайпу. Но работа в домашних условиях не заменит никакие тренировки. К тому же, приходилось себя заставлять, ведь работу без мяча, как известно, футболисты не сильно любят. Вместе с тем было много свободного времени, которое посвящали походам с женой Тамарой в лес вместе с собакой. А еще английский язык начал учить. В целом же карантин запомнился тем, что было скучно. Мы очень рады, что все вынужденные неудобства уже не приходится испытывать, так как к нам вернулся футбол и появилась возможность работать с мячом. Благодаря этому присутствуют несколько иные эмоции.

- Вы сказали об изучении английского языка. Уж не с целью дальнейшего трудоустройства в каком-нибудь зарубежном клубе его учите?

- Скорее всего, да. Хотя английский нужен не только на случай перехода в какой-нибудь европейский клуб. Когда едешь куда-нибудь за границу отдыхать, то знание этого языка необходимо для того, чтобы понимать, о чем идет речь и для умения общаться.

- В "Заре" вы проводите уже третий сезон. С кем из одноклубников дружите?

- Не хочу обидеть свой прежний клуб - "Черноморец", но в "Заре" подобрался замечательный коллектив. Хотя с момента моего прихода в луганскую команду за три года в ней столько поменялось! Осталось лишь человека четыре-пять, которые были в "Заре" летом 2017-го. Помнится, коллектив меня тогда встретил очень тепло. До сих пор мы общаемся, часто собираясь всей командой в компании жен. Делаем это, когда позволяет время - примерно раз в неделю. Не могу выделить кого-то конкретно из своих друзей. Раньше дружил с Харатиным, но так как он ушел из "Зари", сейчас общаюсь со всеми ребятами без каких-либо разделений - будь то молодой или игрок постарше.

КОГДА НА ПЕРВОМ ПЛАНЕ ФУТБОЛ

- Запорожье уже успели изучить?

- Да, конечно! Первое время этот город заметно контрастировал в сравнении с моей родной Одессой. Но в Запорожье я уже давно, и за три года привык. В нем есть как свои плюсы, так и минусы. Взять, к примеру, цены. В Запорожье они ниже, чем одесские. Если посидеть где-нибудь в кафе или ресторане, то это будет дешевле, чем в моем городе. А еще отметил бы, что в Запорожье нет автомобильных "пробок". Что касается минусов, то это отсутствие моря. Нет и столько парков, как в Одессе.

- Где обычно любите бывать в Запорожье?

Бывает, после игры собираемся вместе с ребятами поужинать в ресторане. Любим проводить время и на природе. Возле базы есть лес, куда, как я уже говорил, мы с Тамарой и собакой ходим на прогулки. Что касается развлечений, то они подождут - на первом плане у меня футбол.

- В таком спортивном городе, как Запорожье помимо футбола очень популярен также гандбол. Игру "Мотора" или ЗТР хотя бы раз вживую видели?

- Да, о популярности гандбола в Запорожье я знаю. Как-то побывал с ребятами на одном из матчей чемпионата Украины. Если честно, то мне не очень понравилось - я не понял этот вид спорта. Хотя, может сам матч был невысокого уровня. Другое дело - Лига чемпионов, когда в Запорожье приезжал гандбольный клуб "ПСЖ". Увы, тогда на матч не получилось попасть. Не впечатлил гандбол меня так, как футбол, который могу смотреть с большим энтузиазмом - я ведь в нем все понимаю. А еще удалось побывать на матче сборной Украины по мини-футболу, было это где-то год назад.

- В родную Одессу часто удается вырваться?

- Не был там уже месяцев пять, наверное. Во время же осенней части сезона, когда в связи с проведением сборной Украины очередных матчей в чемпионате возникала пауза, нам давали три выходных, и я в Одессу приезжал. В среднем получалось, что раз в два месяца. А как будет после завершения нынешнего чемпионата - не знаю. Отпуск в межсезонье намечается короткий, поэтому трудно сказать, попаду ли я в родной город или нет. Очень скучаю по Одессе и живущим в нем родителям и друзьям.

СУДЬБА "ЧЕРНОМОРЦА" И ТУРНИРНЫЕ ВЫСОТЫ "ЗАРИ"

- За судьбой "Черноморца", цвета которого вы защищали до перехода в "Зарю", следите?

- Да, до сих пор смотрю почти все матчи одесской команды - как на канале youtube, так и на других ресурсах. Даже когда у нас бывают игры и мы едем на них на автобусе, я смотрю трансляцию матчей "Черноморца". Захожу также на клубный сайт, где читаю новости. Очень обидно, что такая команда из такого города и с такой базой испытывает проблемы. Даже не знаешь, нужен президенту клуба или еще кому-то футбол в Одессе или нет. От мысли, что столь известный клуб играет в первой лиге и располагается где-то в конце таблицы, очень неприятно.

- Мало того, еще и отказывается от продолжения чемпионата…

- Вот-вот! Тот факт, что не хотят играть, для меня тоже удивителен. В "Черноморец" пришел новый тренер, сын которого, Кирилл Ковалец ранее играл вместе со мной в одесской команде. С Ковальцом-младшим я давно дружу, и надеюсь, что у его отца все в Одессе получится. Знаю, что он хороший тренер, и если не в этом сезоне, то в следующем он сможет вернуть "Черноморец" в Премьер-лигу. В Одессе должна быть конкурентоспособная команда, выступающая в элите.

- С одесским клубом многие футболисты расстаются, прощая ему ту или другую сумму долга. Вас постигла та же участь?

- Нет, так как зарплата у меня в "Черноморце" была невысокая. Другое дело - ребята постарше, которым раньше давали квартиры и коттеджи. Вот у них зарплаты были побольше. Когда я переходил в "Зарю", в "Черноморце" со мной рассчитались. Из одесского клуба я ушел без долгов.

- На какие турнирные высоты нацелены с "Зарей"?

- На самые высокие. Наверное, каждый спортсмен ставит перед собой задачу выигрывать со своей командой от матча к матчу. Поэтому сейчас все пишут (да и мы об этом говорим), что "Заре" хочется занять итоговое второе место. И мы все для этого делаем. Хочется не только говорить, но и делать - выходить на футбольное поле, показывать достойную игру и доказывать свою состоятельность. Второе место сейчас для "Зари" не только задача, но и мечта. А как там будет - время покажет. Все зависит только от нас. Полагаю, все в наших силах.