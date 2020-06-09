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Вратарь Шахтера задумывался над карьерой кикбоксера

Премьер-лига
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И подумал о профессии вне футбола

Вратарь Шахтера задумывался над карьерой кикбоксера
Новина українською

Алексей Шевченко, защитник ворот "горняков", рассказал о лучших стадионах в Украине и любимом мотиваторе.

- Кем бы стал, если бы не футболистом?

- Не знаю, даже не рассматривал такой вариант, но мне очень нравится волейбол. Или пошел бы в хоккей, если брать командные виды спорта. Когда индивидуальные, наверное, кикбоксинг или бокс.

- Какими были первые шаги в футболе? Кто был или остается твоим мотиватором?

- Старший брат. Он до определенного возраста занимался футболом, а я, как и положено младшему, хотел подражать, быть так же успешным, делать все, как он. Наверное, еще в детском саду бегал за ним. До сих пор мне вспоминает, как не любил, когда говорили: "Возьми Лешу погулять".

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- В каком городе больше чувствуется поддержка болельщиков "Шахтера"?

- Это 100% Донецк. А так, в принципе, в каждом городе много людей болеет за «Шахтер». Куда бы мы ни приезжали, даже на нейтральной территории, в матче за Кубок или Суперкубок, поддержка чувствуется. И Харьков, конечно.

- Топ-3 стадионов в Украине?

- "Донбасс Арена". Не играл, но был на ней. Родная для меня "Славутич-Арена". И ОСК "Металлист" очень удобен.

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В статье: Алексей Шевченко Донбасс-Арена Шахтер (Донецк) Славутич-Арена запорожье вратарь
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Источник:
Шахтар

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