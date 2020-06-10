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Странная круговерть: Александрию снова рассудит Арановский, а на Динамо назначен внук экс-игрока киевлян

Премьер-лига
(7 голосов)

Логика назначений? Проследить её крайне сложно

Странная круговерть: Александрию снова рассудит Арановский, а на Динамо назначен внук экс-игрока киевлян
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Помните матч "Александрия" - "Заря"? Тот, который завершился резонансным эпизодом с назначением одиннадцатиметрового в ворота команды Виктора Скрипника в конце встречи. Судил ту игру Евгений Арановский, а арбитром VAR был Николай Балакин из Киевской области.

Лучано Лучи публично так и не вынес вердикт по решению Арановского, которое повлияло на распределение сил в матче; впрочем, так как новое назначение этот же рефери получил уже через тур, то можно сделать вывод, что действия Арановского были оправданы. Напомним, что Евгений шел смотреть видеоповтор эпизода с участием Абу Ханны и Банады, однако как стало известно UA-Футбол, предметом пересмотра был совсем не контакт между игроками, а офсайд – его наличие или отсутствие при подаче со штрафного.

Теперь вспомним, как в матче между "Шахтером" и "Десной", который был дебютным для украинских реалий с применением VAR, отменили гол Гуцуляка. Графику по офсайду видели не только ассистенты VAR, но и все телезрители. Вот она.

Странная круговерть: Александрию снова рассудит Арановский, а на Динамо назначен внук экс-игрока киевлян - изображение 1

Ничего подобного в матче "Александрия" - "Заря" не было. Более того, не было в свободном доступе даже обычного повтора с офсайдной камеры. А теперь обратим внимание еще и на тот момент, что в матче "Шахтер" - "Десна" Арановский (и опять он) к монитору лично не подходил – принял решение исключительно с подсказки ассистента VAR Игоря Алёхина.

Последовательность арбитров в применении VAR понять крайне сложно. И это касается не только арбитров в поле, но и непосредственно тех, кто сидит перед монитором. Например, в том же матче "Александрия" - "Заря" Николай Балакин не просигнализировал Арановскому о вероятном фоле Мирошниченко против Кабаева в штрафной зоне "Александрии" на 43-й минуте встречи. Хотя если принять во внимание тот нюанс, что в эпизоде ​​с Банадой и Абу Ханной просматривали офсайд, а не контакт между игроками, то к Балакину меньше вопросов. Но тогда они есть к Арановскому.

Так или иначе, кто-то из них точно виновен в непоследовательности действий и искажении результата матча. Несмотря на это, оба получают новые назначения уже через тур. Арановский снова рассудит "Александрию", а Балакин главным будет работать на матче "Заря" - "Динамо".

Николай Балакин... Сейчас на сайте Комитета арбитров УАФ судьями Премьер-лиги числятся 28 арбитров. Из них только девять – из Киева или Киевской области. И именно один из них, - киевлянин, - получил назначение на матч с участием киевской команды. Также из Киевской области будет арбитр VAR – Сергей Бойко.

Странная круговерть: Александрию снова рассудит Арановский, а на Динамо назначен внук экс-игрока киевлян - изображение 2

Возможно, Лучано Лучи предусмотрел вопросы о конфликте интересов и назначил ассистентом и четвертым арбитром представителей Запорожья – города, который стал родным для "Зари". Но как быть с тем фактом, что Николай Балакин – внук экс-игрока киевского "Динамо" Николая Балакина-старшего? В 1944-м Николай Балакин-старший выиграл кубок УССР в составе киевского "Динамо", в классе "А" чемпионата СССР провел 49 поединков за киевлян, забил восемь голов. В 30-х годах входил в состав сборной Киева.

Также за "Динамо" играли дядя Николая Балакина-младшего Игорь и дедов брат Владимир.

Интересный и тот факт, что для Балакина это лишь четвертый матч в карьере с участием "Динамо" в качестве арбитра в поле. Хотя на уровне УПЛ Николай судит с лета 2015-го года. Ранее работал на киевском дерби "Арсенал-Киев" - "Динамо", на украинском классическом "Шахтер" - "Динамо", и на матче "Динамо" - "Александрия".

И еще один факт: первый матч с участием "Динамо" Николай Балакин-младший отсудил осенью 2018-го. Лишь после того, как контракт с УАФ разорвал Коллина и курировать судейский корпус начал Лучано Лучи.

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В статье: Евгений Арановский Динамо (Киев) Николай Балакин
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Комментарии (13)
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Hugo64 (PARIS)
10.06.2020 в 15:46
всё СЛУЧАЙНО хто бы не говорил НО скандальные эпизоды были И ОПЯТЬ ставят тех же . Ждете честной борьбы Удивляет что многие сейчас говорят что это мол всё верно, то кроты то ещё кто то-оскорбляют всех лишь бы не трогали этот цирк- А ПОТОМ КОГДА ПОПАДАЮТ ПОД РАЗДАЧУ тех же-- ноут и жалуются что ЗА судью гнать их надо. ТОГДА МОЛЧИТЕ и глотайте. ВСЁ ЭТО НЕ СЛУЧАЙНО, это закономерно. НАДО чтобы ДК было вторым. Алекс третьим а остальным как повезет - интересно козык будет опять судить днепртипа1?
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+1
0
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.06.2020 в 14:22
Хто так сильно хвилюється за Балакіна, дід якого грав у Динамо, так і леоненко грав у Динамо, і що?
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+3
-3
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AndrewKruk (Київ)
10.06.2020 в 14:33
Це "ажіотаж", щоб було про що говорити
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+1
-3
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.06.2020 в 14:15
Вангую вслід за кротолизами: у ворота Зорі призначать три пенальті та вже у першому таймі виженуть трьох гравців тієї ж Зорі.
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+3
-4
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AndrewKruk (Київ)
10.06.2020 в 14:14
Hanter44, simargl, FC SD CLUB - 3 БАЛАБОЛа уже методичку прописали, ждем остальных с теми же заявлениями.
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+2
-4
FC SD CLUB (Кривой Рог)
10.06.2020 в 14:10
Тянут ДК со всей силы на 2е место...
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+3
-4
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AndrewKruk (Київ)
10.06.2020 в 14:13
Тянут - это когда ставят того, кто засуживает ДК? Ты клоун
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+4
-3
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AndrewKruk (Київ)
10.06.2020 в 14:02
Я за то, что бы такие как арановский и балакин (бойки всякие) вообще не судили не только ДК, но и вообще
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+5
-1
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simargl (Чернигов)
10.06.2020 в 12:46
Можно предположить , что судьи будут заряжены помочь Александрии и ДК соответственно... не удивлен. Тянут ...
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+5
-4
Hanter44 (Baburka)
10.06.2020 в 12:39
Все правильно отмечает автор.Но вот эта тенденция вряд ли его удивляет.Да удивит ли кого то из посетителей сайта.
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+4
-5
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AndrewKruk (Київ)
10.06.2020 в 14:03
Для тебя: посмотри последние матчи с участием балакина и ДК, и ты свой бред заглотнешь обратно
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+5
-3
Просто Квашин (Харьков)
10.06.2020 в 14:35
Вафлист не это привык глотать...
+3
-3
Hanter44 (Baburka)
10.06.2020 в 15:50
Просто Проктолог Квашин Смотри за качеством дерьма,которое ты извлекаешь из анусов покойников.
+1
0


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