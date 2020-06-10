Странная круговерть: Александрию снова рассудит Арановский, а на Динамо назначен внук экс-игрока киевлян

Помните матч "Александрия" - "Заря"? Тот, который завершился резонансным эпизодом с назначением одиннадцатиметрового в ворота команды Виктора Скрипника в конце встречи. Судил ту игру Евгений Арановский, а арбитром VAR был Николай Балакин из Киевской области.

Лучано Лучи публично так и не вынес вердикт по решению Арановского, которое повлияло на распределение сил в матче; впрочем, так как новое назначение этот же рефери получил уже через тур, то можно сделать вывод, что действия Арановского были оправданы. Напомним, что Евгений шел смотреть видеоповтор эпизода с участием Абу Ханны и Банады, однако как стало известно UA-Футбол, предметом пересмотра был совсем не контакт между игроками, а офсайд – его наличие или отсутствие при подаче со штрафного.

Теперь вспомним, как в матче между "Шахтером" и "Десной", который был дебютным для украинских реалий с применением VAR, отменили гол Гуцуляка. Графику по офсайду видели не только ассистенты VAR, но и все телезрители. Вот она.

Ничего подобного в матче "Александрия" - "Заря" не было. Более того, не было в свободном доступе даже обычного повтора с офсайдной камеры. А теперь обратим внимание еще и на тот момент, что в матче "Шахтер" - "Десна" Арановский (и опять он) к монитору лично не подходил – принял решение исключительно с подсказки ассистента VAR Игоря Алёхина.

Последовательность арбитров в применении VAR понять крайне сложно. И это касается не только арбитров в поле, но и непосредственно тех, кто сидит перед монитором. Например, в том же матче "Александрия" - "Заря" Николай Балакин не просигнализировал Арановскому о вероятном фоле Мирошниченко против Кабаева в штрафной зоне "Александрии" на 43-й минуте встречи. Хотя если принять во внимание тот нюанс, что в эпизоде ​​с Банадой и Абу Ханной просматривали офсайд, а не контакт между игроками, то к Балакину меньше вопросов. Но тогда они есть к Арановскому.

Так или иначе, кто-то из них точно виновен в непоследовательности действий и искажении результата матча. Несмотря на это, оба получают новые назначения уже через тур. Арановский снова рассудит "Александрию", а Балакин главным будет работать на матче "Заря" - "Динамо".

Николай Балакин... Сейчас на сайте Комитета арбитров УАФ судьями Премьер-лиги числятся 28 арбитров. Из них только девять – из Киева или Киевской области. И именно один из них, - киевлянин, - получил назначение на матч с участием киевской команды. Также из Киевской области будет арбитр VAR – Сергей Бойко.

Возможно, Лучано Лучи предусмотрел вопросы о конфликте интересов и назначил ассистентом и четвертым арбитром представителей Запорожья – города, который стал родным для "Зари". Но как быть с тем фактом, что Николай Балакин – внук экс-игрока киевского "Динамо" Николая Балакина-старшего? В 1944-м Николай Балакин-старший выиграл кубок УССР в составе киевского "Динамо", в классе "А" чемпионата СССР провел 49 поединков за киевлян, забил восемь голов. В 30-х годах входил в состав сборной Киева.

Также за "Динамо" играли дядя Николая Балакина-младшего Игорь и дедов брат Владимир.

Интересный и тот факт, что для Балакина это лишь четвертый матч в карьере с участием "Динамо" в качестве арбитра в поле. Хотя на уровне УПЛ Николай судит с лета 2015-го года. Ранее работал на киевском дерби "Арсенал-Киев" - "Динамо", на украинском классическом "Шахтер" - "Динамо", и на матче "Динамо" - "Александрия".

И еще один факт: первый матч с участием "Динамо" Николай Балакин-младший отсудил осенью 2018-го. Лишь после того, как контракт с УАФ разорвал Коллина и курировать судейский корпус начал Лучано Лучи.