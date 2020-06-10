Полиция в феврале закрыла производство по расизму в матче Шахтер – Динамо. Итоги расследования неизвестны

Национальная полиция закрыла уголовное производство о расизме на матче "Шахтера" и "Динамо", который состоялся в Харькове в ноябре прошлого года. Причем закрыто производство было еще в феврале текущего года.

"После проведения всех необходимых следственных (розыскных действий) 24 февраля 2020 принято решение о закрытии уголовного производства", - заявили в полиции на запрос "Радио Свобода"

При этом правоохранители не ответили на вопрос, было ли по результатам расследования объявлено кому-либо подозрение.

Напомним, что во время матча с трибун звучали расистские оскорбления в адрес футболистов "Шахтера". Очень бурно на это отреагировали два футболиста "горняков" - Тайсон и Дентиньо. Первый сначала показал неприличный жест трибунам, а после выбил туда мяч. После этого арбитр встречи Балакин увел команды с поля, на некоторое время приостановив игру.

По итогам матча КДК УАФ наказал "Динамо" одним домашним матч без зрителей и оштрафовал на 500 000 гривен.

Харьковская полиция, в свою очередь, открыла уголовное производство, которое, как видим, завершилось в феврале текущего года.