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Полиция в феврале закрыла производство по расизму в матче Шахтер – Динамо. Итоги расследования неизвестны

Премьер-лига
(3 голосов)

Расследование прошло, итоги неизвестны

Полиция в феврале закрыла производство по расизму в матче Шахтер – Динамо. Итоги расследования неизвестны
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Национальная полиция закрыла уголовное производство о расизме на матче "Шахтера" и "Динамо", который состоялся в Харькове в ноябре прошлого года. Причем закрыто производство было еще в феврале текущего года.

"После проведения всех необходимых следственных (розыскных действий) 24 февраля 2020 принято решение о закрытии уголовного производства", - заявили в полиции на запрос "Радио Свобода"

При этом правоохранители не ответили на вопрос, было ли по результатам расследования объявлено кому-либо подозрение.

Напомним, что во время матча с трибун звучали расистские оскорбления в адрес футболистов "Шахтера". Очень бурно на это отреагировали два футболиста "горняков" - Тайсон и Дентиньо. Первый сначала показал неприличный жест трибунам, а после выбил туда мяч. После этого арбитр встречи Балакин увел команды с поля, на некоторое время приостановив игру.

По итогам матча КДК УАФ наказал "Динамо" одним домашним матч без зрителей и оштрафовал на 500 000 гривен.

Харьковская полиция, в свою очередь, открыла уголовное производство, которое, как видим, завершилось в феврале текущего года.

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В статье: Тайсон Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Расистский скандал во время Классического
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Источник:
Радио Свобода

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Комментарии (4)
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Spokoyno (Киев)
10.06.2020 в 22:16
Образити людину просто... Скажи дамі, що вона не занадто струнка Тим більш у такій справі коли присутній "расизм" чи "семітизм", що у зв'язку подіями минулих віків, іноді доведено до абсурду. А для суду потрібен конкретний обвинувачений та скоєний їм конкретний злочин. А тут тільки вигуки та емоції! За це посадити можна тільки у тоталітарній країні... А так тільки пальчиком пригрозити. Цікаво братки виставлять босам рахунок... За здирництво штрафу, як виявляється ні за що, та втрати прибутку за матч без глядачів?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
10.06.2020 в 20:56
Тому що ніякого прояву расизму не було.
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-3
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waleo (Киев)
10.06.2020 в 20:11
а по какой статье открывали? Есть такая вообще?
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+1
-2
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Evgenariys (Чернигов)
10.06.2020 в 20:10
правильно, не хрен провокациями заниматся, степаниду оштрафовать можно, для профилактики или дашу
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-2


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