Не отрицает. Скрипник отреагировал на слухи о финансовом кризисе в Заре

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о подготовке команды к матчу 26 тура УПЛ с "Динамо", а в частности ответил и на вопрос о возможном прекращении существования клуба.

Травмированных нет. Но [Богдан] Леднев пропустит матч с "Динамо". Его отсутствие запланировано [по условиям арендного соглашения с Динамо]. Есть правила игры и мы их принимаем. Зато он нам в других матчах помогает. Матч с "Динамо" будет важным, но не решающим. У нас еще будет 7 игр. Понятно, что психологическая составляющая может сыграть свою роль. Но эта игра не решающая при любом исходе. Команды будут соревноваться при любых обстоятельствах.

"Динамо", напомнил Скрипник, накануне крупно обыграло "Александрию".