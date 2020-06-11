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Не отрицает. Скрипник отреагировал на слухи о финансовом кризисе в Заре

Премьер-лига
(1 голосов)

И рассказал о Ледневу

Не отрицает. Скрипник отреагировал на слухи о финансовом кризисе в Заре
Новина українською

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о подготовке команды к матчу 26 тура УПЛ с "Динамо", а в частности ответил и на вопрос о возможном прекращении существования клуба.

Травмированных нет. Но [Богдан] Леднев пропустит матч с "Динамо". Его отсутствие запланировано [по условиям арендного соглашения с Динамо]. Есть правила игры и мы их принимаем. Зато он нам в других матчах помогает.

Матч с "Динамо" будет важным, но не решающим. У нас еще будет 7 игр. Понятно, что психологическая составляющая может сыграть свою роль. Но эта игра не решающая при любом исходе. Команды будут соревноваться при любых обстоятельствах.

"Динамо", напомнил Скрипник, накануне крупно обыграло "Александрию".

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Этим и славится Киев. В "Динамо" все добротные игроки, они показали хорошую игру в предыдущем туре.

Но мы смотрим на себя. Хочется, чтобы в качестве игры было улучшение. Однако лучше выиграть при плохой игре, чем расхваливать друг друга при хорошей игре и поражении. Специалисты может нас и ругают, но мы рады, что выиграли в последнем туре.

Финансовый кризис в "Заре"? Мы тоже читаем эти новости в прессе. Но мы играем в футбол. И эти вопросы следует адресовать руководству клуба.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник Динамо (Киев) Богдан Леднев
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Комментарии (7)
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Hugo64 (PARIS)
11.06.2020 в 13:14
ЗАРЯ прекратит существование-Геллеру надоело этот УПЛ . СОСТАВ ДК в 2020-2021-Н Шевченко, Тымчик ,Михайличенко Вернидуб , Попов,Караваев Леднев, Иванисеня, Буяльский,Цитаишвили, Русин. Запасные Махарадзе, Кинзёра. Миколенко. Цыганков ВербиЧ, Соль, Дуэлунд Сидорчук, Резервисты- андриевский Шапоренко, Бойко,Шепелев, Главный тренер В. Скрипник., ген директор А. Михайличенко,- КАК В СТАРЫЕ СОВЕТСКИЕ времена- когда ДК забирало всех и вся со всей тогда УССР. Только проршляпили 1972 год Но в 1973 году с Зари перешло в ДК 7 футболистов.
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+3
-1
oda1979 (Запорожье)
11.06.2020 в 13:44
Странная лига УПЛ. Переходы футболеров все без денег:)))
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0
0
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Hugo64 (PARIS)
11.06.2020 в 13:52
А КОМУ ПЛАТИТЬ, ТАМОЖНИ ТО НЕТ, ХОЧЕШЬ ЗАПЛАТИМ ЗОЛОТОМ. я мзду неберу . мне за державу обидно.
+1
-1
oda1979 (Запорожье)
11.06.2020 в 14:23
Без денег бизнес не работает. Развития нет. Одна деградация. Как была УПЛ базар лига, так и осталась.
0
0
Просто Квашин (Харьков)
11.06.2020 в 14:22
Динамо забирало -всех... Полный бред !!!! Разве кто-то из ЛУЧШИХ не МЕЧТАЛ играть в легендарном ДИНАМО ???!!! Это такой же бред, как Барселона забирает всех в Испании,Бавария забирает всех в Германии...и т.д. и т.п. бред...
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+1
-1
oda1979 (Запорожье)
11.06.2020 в 14:24
Барселона забирает за деньги:)) как и Бавария. У нас стране игроков забирает админресурс .
+1
-1
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Инспектор ( )
11.06.2020 в 13:11
А кто сегодня руководство команды Заря?
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+2
0


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