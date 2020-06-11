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Не отрицает. Скрипник отреагировал на слухи о финансовом кризисе в Заре
И рассказал о Ледневу
Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник рассказал о подготовке команды к матчу 26 тура УПЛ с "Динамо", а в частности ответил и на вопрос о возможном прекращении существования клуба.
Травмированных нет. Но [Богдан] Леднев пропустит матч с "Динамо". Его отсутствие запланировано [по условиям арендного соглашения с Динамо]. Есть правила игры и мы их принимаем. Зато он нам в других матчах помогает.
Матч с "Динамо" будет важным, но не решающим. У нас еще будет 7 игр. Понятно, что психологическая составляющая может сыграть свою роль. Но эта игра не решающая при любом исходе. Команды будут соревноваться при любых обстоятельствах.
"Динамо", напомнил Скрипник, накануне крупно обыграло "Александрию".
Этим и славится Киев. В "Динамо" все добротные игроки, они показали хорошую игру в предыдущем туре.
Но мы смотрим на себя. Хочется, чтобы в качестве игры было улучшение. Однако лучше выиграть при плохой игре, чем расхваливать друг друга при хорошей игре и поражении. Специалисты может нас и ругают, но мы рады, что выиграли в последнем туре.
Финансовый кризис в "Заре"? Мы тоже читаем эти новости в прессе. Но мы играем в футбол. И эти вопросы следует адресовать руководству клуба.