Милько: Такое ощущение, что Шахтер не отдыхал на карантине, а все время тренировался

Хавбек "Колоса" Вадим Милько в эфире канала "Футбол 1" рассказал о подготовке к матчу 26-го тура УПЛ с "Шахтером".

- Не хочется показаться случайной командой в первой шестерке. В нас никто не верил, но мы сделали это и стали заложниками этой ситуации. Люди не просто относятся к Колосу как к команде, которая вышла с Первой лиги. В нас видят команду, которая может отобрать очки у каждого. Я не сомневаюсь, что мы будем доказывать это.

Мы боремся за имидж клуба, тем более, что есть хорошая возможность побороться за плей-офф Лиги Европы. У нас такой тренер, который не даст нам расслабиться.

Матч с Шахтером? Все карты раскрывать не буду. Понимаем, кто в соперниках. Такое ощущение, что Шахтер не отдыхал на карантине, а все время тренировался. Естественно, что будем искать противоядие. В воскресенье посмотрим, чем это все закончится. Мы готовимся серьезно.

С Шахтером нужно играть не так, как хочется зрителям. Я имею в виду атакующий футбол, а именно противодействовать и играть сдержано. С шашкой наголо не побежим, - сказал Милько.