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Милько: Такое ощущение, что Шахтер не отдыхал на карантине, а все время тренировался

Премьер-лига
(1 голосов)

Колос с шашкой наголо на Шахтер не побежит

Милько: Такое ощущение, что Шахтер не отдыхал на карантине, а все время тренировался
Новина українською

Хавбек "Колоса" Вадим Милько в эфире канала "Футбол 1" рассказал о подготовке к матчу 26-го тура УПЛ с "Шахтером".

- Не хочется показаться случайной командой в первой шестерке. В нас никто не верил, но мы сделали это и стали заложниками этой ситуации. Люди не просто относятся к Колосу как к команде, которая вышла с Первой лиги. В нас видят команду, которая может отобрать очки у каждого. Я не сомневаюсь, что мы будем доказывать это.

Мы боремся за имидж клуба, тем более, что есть хорошая возможность побороться за плей-офф Лиги Европы. У нас такой тренер, который не даст нам расслабиться.

Матч с Шахтером? Все карты раскрывать не буду. Понимаем, кто в соперниках. Такое ощущение, что Шахтер не отдыхал на карантине, а все время тренировался. Естественно, что будем искать противоядие. В воскресенье посмотрим, чем это все закончится. Мы готовимся серьезно.

С Шахтером нужно играть не так, как хочется зрителям. Я имею в виду атакующий футбол, а именно противодействовать и играть сдержано. С шашкой наголо не побежим, - сказал Милько.

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В статье: Вадим Милько Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка)
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Источник:
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Комментарии (1)
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Геродот (Винница)
13.06.2020 в 13:21
Просто Шахтер по классу выше всех команд вышки на голову, вот и весь секрет. Думаю, вам сегодня ничего не светит, разве что Шахтер выпустит молодняк.
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