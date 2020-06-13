Экс-вратарь Шахтера отдал должное Луческу и встал на защиту Кварцяного

Бывший вратарь "Шахтера" и сборной Украины Богдан Шуст рассказал о тренерах, которые произвели на него наибольшее впечатление.

"Больше всех почерпнул от Мирчи Луческу, конечно же. Сложно переоценить его вклад в развитие "Шахтера", сколько он готовил команду, сколько анализировал другие команды.

Сколько раз общался с людьми, которые не знакомы с Виталием Владимировичем – слышал "Кварцяный такой, Кварцяный сякой". Но на самом деле это настолько открытый человек, с ним за пределами поля поговорить – одно удовольствие. Всегда поделиться, всегда расскажет, всегда выслушает. Мне он очень понравился именно в аспекте человеческих качеств, потому очень удивляет, когда о нем говорят что-то неприятное", - вступился за тренера Богдан.