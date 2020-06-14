Каштру: Это был очень сложный, но успешный год

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру подвел итоги года пребывания во главе "горняков".

"Год назад, когда мы пришли в "Шахтер", знали, какая ответственность нам предстоит. Мы прекрасно знали, что пришли в топовый клуб со значимым именем в Европе. Мы знали, что нужно отдавать все свои силы, чтобы заработать чемпионский титул и выиграть Кубок Украины.

Год назад мы также знали, что нужно полностью отдаваться, соответствовать амбициям клуба и развивать качественный футбол, игроков, молодых ребят в коллективном контексте. Это был большой вызов.

И сегодня, ровно через год, хочу вам сказать: все, что мы сделали, ежедневная сложная работа с огромной отдачей всегда была в удовольствие.

Огромная честь представлять "Шахтер", быть частью семьи, где тренерский штаб, персонал, болельщики и администрация клуба – все смотрят в одном направлении и добиваются единого результата, все увлечены своей работой и каждым матчем, который нам предстоит.

Через год мы подходим к главной цели – стать национальными чемпионами. С каждым днем эта цель все ближе. Также мы стремились показать себя как можно лучше и пройти как можно дальше в еврокубках. Мы добрались до 1/8 финала Лиги Европы.

Могу сказать, был пройден очень сложный, но успешный путь. Надеюсь, так будет и дальше. Мы будем успешны, чтобы давать такому большому клубу, как "Шахтер", только то, что он заслуживает.

Мы будем продолжать развивать молодых игроков, показывая при этом качественный футбол. Все игроки заслуживают этого", – написал Каштру в Инстаграме.