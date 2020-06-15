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Венглинский увидел определяющий момент для авторитета Луиша Каштру

Премьер-лига
(1 голосов)

Несколько акцентов

Венглинский увидел определяющий момент для авторитета Луиша Каштру
Новина українською

Футбольный эксперт Олег Венглинский, профессиональный футболист-нападающий 1997-2008 годов, экс-игрок национальной сборной Украины, прокомментировал год тренерской работы Луиша Каштру в "Шахтере".

Он гораздо смелее своего предшественника [Паулу Фонсеки]. Дает шанс молодым игрокам, пытается их раскрыть, чего не было за Фонсеки - то надеялся только на старожилов.

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Каштру по полной программе всех применяет, смотрит, может ли футболист играть в основе в будущем, дает всем шанс! Каштру в основном думает об интересах команды. Это подтверждено действиями, поступками. Возьмем того же Сикана. Давал же ему шанс? Но в силу каких-то причин он себя пока не реализовал. Сразу переключились на Фернандо. Плохо это для нашего игрока, да, но шанс был - значит надо расти.

Сейчас настал хороший момент, чтобы увидеть авторитет Каштру. Была игра у них с "Колосом" и было видно, что "горняки" играют в полсилы. Интересно, сможет ли тренер их заставить играть на максимуме?

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В статье: Фернандо Олег Венглинский Шахтер (Донецк) Паулу Фонсека Даниил Сикан Луиш Каштру
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Источник:
Профутбол

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Комментарии (2)
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Mike50 (M)
15.06.2020 в 09:32
хотелось бы посмотреть как бы он давал шанс всем, если бы велась острая борьба за чемпионство
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support (Kyiv)
15.06.2020 в 09:33
Хотелось бы, увы между Шахтером и остальными командами - пропасть )))
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