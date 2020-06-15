Защитник азовцев: Хотим, чтобы клуб Мариуполь вошел в историю

Защитник Назарий Муравский, №34 "Мариуполя", прокомментировал телеканалу Футбол ничью в 26 туре УПЛ с "Ворсклой" (1:1).

Впереди у нас полуфинал, третий матч [с "Ворсклой"]. Это будет решающая игра.

Все эмоции, вся энергия - все на полуфинал. Хотим, чтобы клуб "Мариуполь" вошел в историю как финалист Кубка Украины.