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Защитник азовцев: Хотим, чтобы клуб Мариуполь вошел в историю
Уже через неделю
Защитник Назарий Муравский, №34 "Мариуполя", прокомментировал телеканалу Футбол ничью в 26 туре УПЛ с "Ворсклой" (1:1).
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Впереди у нас полуфинал, третий матч [с "Ворсклой"]. Это будет решающая игра.
Все эмоции, вся энергия - все на полуфинал. Хотим, чтобы клуб "Мариуполь" вошел в историю как финалист Кубка Украины.
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Источник:Великий футбол
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Комментарии (3)
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ПетроФ (Луцьк)
15.06.2020 в 13:03
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Просто Квашин (Харьков)
15.06.2020 в 12:47
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oda1979 (Запорожье)
15.06.2020 в 10:21
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