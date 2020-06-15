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Защитник азовцев: Хотим, чтобы клуб Мариуполь вошел в историю

Премьер-лига
(2 голосов)

Уже через неделю

Защитник азовцев: Хотим, чтобы клуб Мариуполь вошел в историю
Новина українською

Защитник Назарий Муравский, №34 "Мариуполя", прокомментировал телеканалу Футбол ничью в 26 туре УПЛ с "Ворсклой" (1:1).

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Впереди у нас полуфинал, третий матч [с "Ворсклой"]. Это будет решающая игра.

Все эмоции, вся энергия - все на полуфинал. Хотим, чтобы клуб "Мариуполь" вошел в историю как финалист Кубка Украины.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Кубок Украины Назарий Муравский
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Источник:
Великий футбол

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Комментарии (3)
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ПетроФ (Луцьк)
15.06.2020 в 13:03
арендовець вже давно війшов в історію, точніше вляпався, .
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Просто Квашин (Харьков)
15.06.2020 в 12:47
И еще по одному достижению вы вошли в историю как команда, без помощи которой, шахтьор ни разу не стал бы чемпионом...!!!
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oda1979 (Запорожье)
15.06.2020 в 10:21
Так уже вошли в историю украинского футбола. правда, не как финалист, а как арендовец. Ура!
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