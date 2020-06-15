  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Карпаты сдали тесты на коронавирус
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Карпаты сдали тесты на коронавирус

Премьер-лига
(2 голосов)

В клубе ждут результатов

Карпаты сдали тесты на коронавирус
Новина українською

Львовские "Карпаты" прошли повторный тест на коронавирус после ухода на карантин.

Теперь клуб ждет результаты, после которых станет понятно, смогут ли "Карпаты" провести ближайший календарный поединок 27-го тура против "Олимпика", назначенный на субботу, 20 июня.

Напомним, из-за вспышки коронавирусной инфекции в клубе "Карпаты" не смогли сыграть с "Мариуполем", "Ворсклой" и "Днепром-1" с момента возобновления чемпионата Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) коронавирус
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...