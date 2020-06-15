Карпаты сдали тесты на коронавирус

Львовские "Карпаты" прошли повторный тест на коронавирус после ухода на карантин.

Теперь клуб ждет результаты, после которых станет понятно, смогут ли "Карпаты" провести ближайший календарный поединок 27-го тура против "Олимпика", назначенный на субботу, 20 июня.

Напомним, из-за вспышки коронавирусной инфекции в клубе "Карпаты" не смогли сыграть с "Мариуполем", "Ворсклой" и "Днепром-1" с момента возобновления чемпионата Украины.