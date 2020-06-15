Премьер-лига
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Карпаты сдали тесты на коронавирус
В клубе ждут результатов
Львовские "Карпаты" прошли повторный тест на коронавирус после ухода на карантин.
Теперь клуб ждет результаты, после которых станет понятно, смогут ли "Карпаты" провести ближайший календарный поединок 27-го тура против "Олимпика", назначенный на субботу, 20 июня.
Напомним, из-за вспышки коронавирусной инфекции в клубе "Карпаты" не смогли сыграть с "Мариуполем", "Ворсклой" и "Днепром-1" с момента возобновления чемпионата Украины.
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Источник:Sport Arena
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