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Рафаилов: Я не Ванга, но думаю, Заре будет очень тяжело

Премьер-лига
(2 голосов)

Бывший гендир высказался относительно будущего клуба

Рафаилов: Я не Ванга, но думаю, Заре будет очень тяжело
Новина українською

Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов поделился мнением о дальнейшем будущем клуба.

"Оценку моему труду будут давать другие. Я не любитель. Единственное – я ушел из клуба, когда он был на втором месте.

Я бы хотел, чтобы люди, которые там работают сегодня, будут работать завтра, послезавтра. Чтобы они держали эту марку и находились на том же месте, не опускались ниже призовых мест. Мест, которые дают право участвовать в группе ЛЕ. За ЛЧ еще рановато, наверное, говорить.

Я не Ванга. Не могу вам сказать, что будет. Но, по моему мнению, будет очень тяжело", – сказал Рафаилов.

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В статье: Заря (Луганск) Сергей Рафаилов
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Источник:
ПРОФУТБОЛ

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