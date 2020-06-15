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Рафаилов: Я не Ванга, но думаю, Заре будет очень тяжело
Бывший гендир высказался относительно будущего клуба
Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов поделился мнением о дальнейшем будущем клуба.
"Оценку моему труду будут давать другие. Я не любитель. Единственное – я ушел из клуба, когда он был на втором месте.
Я бы хотел, чтобы люди, которые там работают сегодня, будут работать завтра, послезавтра. Чтобы они держали эту марку и находились на том же месте, не опускались ниже призовых мест. Мест, которые дают право участвовать в группе ЛЕ. За ЛЧ еще рановато, наверное, говорить.
Я не Ванга. Не могу вам сказать, что будет. Но, по моему мнению, будет очень тяжело", – сказал Рафаилов.