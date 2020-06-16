Гельзин хочет выкупить клуб и стадион Черноморец и перевезти Олимпик в Одессу

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал о том, что намерен стать владельцем "Черноморца" и его стадиона, а в итоге поглотить донецкий клуб и играть в УПЛ.

– Это правда, что вы вместе с неизвестным инвестором планируете перевезти "Олимпик" в Одессу и выкупить там стадион "Черноморец" или даже весь одесский клуб?

– Да, мы имеем такое желание возродить футбол уровня премьер-лиги в Одессе. Назовем это возрождением футбола в Одессе. С большим удовольствием вошли бы в этот проект.

– А что это за проект?

– Покупка "Черноморца", чтобы зайти с брендом, который бы устроил одесских болельщиков. То есть "Черноморец", если договоримся с собственником, или какое-то другое название, которое устроило бы болельщиков. Это тот вариант развития, который мы бы предложили одесскому футболу.

– На какой стадии переговоры?

– Есть вещи, которые уже проговорены, а есть вещи в ожидании завершения. Есть тонкости сделки, пока не могу говорить все. Но в скором времени это должно все разрешиться. Или да, или нет.

Есть мой партнер, крепкий бизнесмен, который также любит футбол и готов развивать спорт.

– Кто это?

– Сегодня не готов сказать. Это будет неправильно, пока это не произошло.

– Уже ведете переговоры с президентом "Черноморца" Климовым?

– Пока нет, потому что у нас нет еще стадиона. Будет стадион – перейдем на другую стадию переговоров. Потому что те люди, которые сегодня купили стадион, не имеют никакого отношения ни к спорту, ни к футболу. Мы готовы перекупить у них стадион и развивать футбол, возродить его в Одессе.

– То есть бренд "Олимпика" может изчезнуть? Вы готовы выступать под другим именем?

– Если получится. Мы попытаемся, чтобы юристы нашей федерации помогли это соединить. Хочу подчеркнуть, что УАФ, одесская федерация футбола нас поддерживают в этом проекте.