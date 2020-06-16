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Гельзин хочет выкупить клуб и стадион Черноморец и перевезти Олимпик в Одессу

Премьер-лига
(2 голосов)

Об этом заявил сам бизнесмен

Гельзин хочет выкупить клуб и стадион Черноморец и перевезти Олимпик в Одессу
Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал о том, что намерен стать владельцем "Черноморца" и его стадиона, а в итоге поглотить донецкий клуб и играть в УПЛ.

– Это правда, что вы вместе с неизвестным инвестором планируете перевезти "Олимпик" в Одессу и выкупить там стадион "Черноморец" или даже весь одесский клуб?

– Да, мы имеем такое желание возродить футбол уровня премьер-лиги в Одессе. Назовем это возрождением футбола в Одессе. С большим удовольствием вошли бы в этот проект.

– А что это за проект?

– Покупка "Черноморца", чтобы зайти с брендом, который бы устроил одесских болельщиков. То есть "Черноморец", если договоримся с собственником, или какое-то другое название, которое устроило бы болельщиков. Это тот вариант развития, который мы бы предложили одесскому футболу.

– На какой стадии переговоры?

– Есть вещи, которые уже проговорены, а есть вещи в ожидании завершения. Есть тонкости сделки, пока не могу говорить все. Но в скором времени это должно все разрешиться. Или да, или нет.

Есть мой партнер, крепкий бизнесмен, который также любит футбол и готов развивать спорт.

– Кто это?

– Сегодня не готов сказать. Это будет неправильно, пока это не произошло.

– Уже ведете переговоры с президентом "Черноморца" Климовым?

– Пока нет, потому что у нас нет еще стадиона. Будет стадион – перейдем на другую стадию переговоров. Потому что те люди, которые сегодня купили стадион, не имеют никакого отношения ни к спорту, ни к футболу. Мы готовы перекупить у них стадион и развивать футбол, возродить его в Одессе.

– То есть бренд "Олимпика" может изчезнуть? Вы готовы выступать под другим именем?

– Если получится. Мы попытаемся, чтобы юристы нашей федерации помогли это соединить. Хочу подчеркнуть, что УАФ, одесская федерация футбола нас поддерживают в этом проекте.

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В статье: Олимпик (Донецк) Черноморец (Одесса) Владислав Гельзин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (10)
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alex.belogubko (одесса)
16.06.2020 в 20:20
Оставят ОД а ЧО возьмут пару игроков --угробят команду не к чему хорошему это не ведёт у Гельзина и так мало бабок зачем ему пацаны из ЧО --мутят что то нельзя не кому верить
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Инспектор ( )
16.06.2020 в 20:03
Короче-прощай Донецк?
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scorpius (Ck)
16.06.2020 в 20:13
А что, разве у кого-то еще есть иллюзии по поводу скорого возвращения в Донецк?
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+1
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rjhxb61@ukr.net (киев)
16.06.2020 в 20:01
Стадион уже в собственности Гельзина, а не какой-то там "американской" компании.
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0
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
16.06.2020 в 19:54
Интересно, а одесские сепары свидетели секты 2-го мая и судилища над Стерненко будут за или против?)))
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старий фан (Рівне)
16.06.2020 в 20:12
До чого сюди політика? Якщо вже розпочав, то Стерненко безневинна вівця? Борцуне?
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старий фан (Рівне)
16.06.2020 в 19:49
Історія показує, що всі гібриди рано чи пізно зникають. - Металург-Віктор, ЦСКА-Борисфен, Газовик-Скала, всі модифікації черкаського клубу тощо. І да. Це смерть "Чорноморця". Це буде знову гібрид "Донецькиий олімпійський клуб Чорноморець м. Одеса.
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ivst (kharkov)
16.06.2020 в 19:54
насколько я понял, планируется не гибрид, а слияние двух команд под названием "Черноморец", и местом "Олимпика" в премьер-лиге; а Климов, который загнал команду под асфальт, ещё и денег на этом срубить может
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старий фан (Рівне)
16.06.2020 в 20:10
Гібриди різні були з подвійною назвою, зі злиттям але успішних історій гібридів в Україні я не пам'ятаю. Та й якщо уважно прочитати слова Гєльзіна, то він нічого не сказав, що Олімпіка не буде. "Завести "олімпік" під бренд Чорноморця. А юристи допоможуть створити гібрид. Не Чорноморець, а гібрид.
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scorpius (Ck)
16.06.2020 в 19:42
Неожиданно. Учитывая, что творится с Черноморцем в последние годы, то это не самый худший вариант.
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