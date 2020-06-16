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Маркевич: Если отпустить Вербича, Цыганкова, Миколенко, то кто будет играть в Динамо?

Премьер-лига
(1 голосов)

Специалист оценил шансы киевлян в матче с Минаем

Маркевич: Если отпустить Вербича, Цыганкова, Миколенко, то кто будет играть в Динамо?
Новина українською

Известный тренер, председатель Комитета национальных сборных УАФ сборной Украины Мирон Маркевич поделился ожиданиями от кубкового матча "Минай" - "Динамо".

- При всем уважении к "Минаю", команды, которая сделала серьезный шаг вперед, не думаю, что у киевлян будут какие-то проблемы. Во-первых, "Динамо" сейчас играет. Во-вторых, разница в классе футболистов. Разве что "Динамо" не настроится.

- Стоит ли ожидать от "Динамо" подобной тактикой игры, как в предыдущем матче с "Зарей"?

- Не думаю, что надо экспериментировать, а выходить основным составом, чтобы был выход в финал. Нужно серьезно отнестись к игре. Хорошо, что так с "Зарей" произошло, а забей Юрченко второй мяч - все могло бы быть по-другому... Но мы увидели разницу в классе.

Говорят о трансферах Цыганкова, Миколенко... "Динамо" нужно играть в еврокубках. Кто будет играть, если отпустить Вербича, Цыганкова, Миколенко? В "Динамо" и так игроков один-два и нет.

- Чем "Минай" может осадить "Динамо"?

- Полной самоотдачей. Им нужно не сидеть в защите, искать свои моменты. Отвести игру от своих ворот и пытаться играть в свой футбол.

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В статье: Мирон Маркевич Динамо (Киев) ФК Минай
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (1)
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GAAD (Бучач)
16.06.2020 в 23:46
Мирон тебя уже опустили... ой отпустили, ошибочка вышла.
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