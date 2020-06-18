Лучший форвард Десны обещает не повторить ошибок предыдущего матча с Зарей

Александр Филиппов, нападающий "Десны", оценил статистические показатели своей команды в матче предыдущего 26 тура с "Александрией" и анонсировал противостояния в 27 туре с луганской "Зарей" (21 июня в 19:30).

- Александр, после «дубля» в ворота "Александрии" на Вашем счету 15 забитых мячей. Расстояние до лидера - четыре точных удара...

- С одной стороны, всегда помню, что я форвард и должен забивать мячи. Рад, что получается. Но, поверьте, в любом случае, главное - командные успехи, а все остальное - второстепенно.

- О 26 тур Лиги. Абсолютно никто не ожидал такого результата. Все-таки: почему 5:1 на выезде?

- Я не могу комментировать ситуацию в другой команде, поэтому не знаю, почему они пропустили 10 мячей в двух матчах. Уверен, все после ослабления карантина проходили более или менее одинаковую программу сбора и вообще все хорошо подготовились. Мы более двух месяцев не играли в футбол, надо было восстанавливать как кондиции и связки ...Словом, хорошо, что у нас все получилось. Кроме того, не забывайте, что с 60 минуты соперник играл в меньшинстве.

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- Как бы Вы объяснили такой момент: "Десна" ощутимо превзошла "Александрию" по владению мячом - 60/40%. При том, что в последнее время мы уже привыкли: черниговцы обычно отдают инициативу сопернику.

- Мы всегда играем, отталкиваясь от привычного стиля. Просто иногда может не выходить. Вот, допустим, последние матчи: играли с "Шахтером", который в этом плане не превзойдешь, а перед тем из "Колосом" на поле, качество которого оставляла желать лучшего. Так, можно за матч сделать 700 пасов и при этом проиграть 0:4.

- Второй показатель от Wyscout: черниговцы сделали за матч почти полтысячи пасов (у оппонента - 283)...

- Опять-таки, это одна из характерных черт нашего стиля: все делать через пас. Повторяю: всегда стараемся придерживаться выбранного стиля и всегда учитываем различные факторы, которые влияют на конкретные матчи.

- Еще одна цифра Wyscout, теперь личная: за весь матч Вы нанесли 3 удара по воротам, из которых 2 закончились взятием ворот. Может, надо бить чаще?

- Хорошо, что такая реализация. Разумеется, я стараюсь чаще бить. Но в Украине все умеют играть от обороны и просто так тебе не позволят выйти на ударную позицию.

- В следующем тура ключевым матчем будет противостояние черниговцев с луганчанами. Интересного ожидать?

- Все будет интересно. "Заря" - хорошая во всех отношениях команда. Это она, помимо прочего, доказала играми с "Динамо" и "Шахтером". Умеет комбинировать, прессинговать, играет быстро.

- Последний матч между командами завершился победой "Десны", при этом "Заря" владела мячом в два с половиной раз дольше.

- Я думаю, основная причина такого показателя - то, что мы рано оказались в меньшинстве, вот и отталкивались от этого. Надеюсь, на этот раз такая проблема не возникнет.