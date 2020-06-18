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Остап Маркевич может возглавить команду УПЛ - СМИ

Премьер-лига
(2 голосов)

А Бабич?

Остап Маркевич может возглавить команду УПЛ - СМИ
Новина українською

Тренер Остап Маркевич, который до недавнего времени возглавлял команды Первой лиги одесский "Черноморец" (2019-2020) и волочисский "Агробизнес" (2019), может возглавить команду УПЛ.

Как сообщает Бомбардир, речь идет о "Мариуполе" и до подписания контракта с "азовцами" сын Мирона Маркевича якобы очень близок.

Добавим, что "Мариуполь" с 2017 года до сегодня возглавляет Александр Бабич.

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В статье: ФК Мариуполь Первая лига Александр Бабич Остап Маркевич
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(2 голосов)
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Комментарии (2)
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K-Spirit (Киев)
18.06.2020 в 13:01
Это семейный подряд называется, папа окучивает Рух на полставки, а сынку в вотчину Мариуполь передают.
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Инспектор ( )
18.06.2020 в 12:50
Шило на мыло?
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