Остап Маркевич может возглавить команду УПЛ - СМИ

Тренер Остап Маркевич, который до недавнего времени возглавлял команды Первой лиги одесский "Черноморец" (2019-2020) и волочисский "Агробизнес" (2019), может возглавить команду УПЛ.

Как сообщает Бомбардир, речь идет о "Мариуполе" и до подписания контракта с "азовцами" сын Мирона Маркевича якобы очень близок.

Добавим, что "Мариуполь" с 2017 года до сегодня возглавляет Александр Бабич.