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Остап Маркевич может возглавить команду УПЛ - СМИ
А Бабич?
Тренер Остап Маркевич, который до недавнего времени возглавлял команды Первой лиги одесский "Черноморец" (2019-2020) и волочисский "Агробизнес" (2019), может возглавить команду УПЛ.
Как сообщает Бомбардир, речь идет о "Мариуполе" и до подписания контракта с "азовцами" сын Мирона Маркевича якобы очень близок.
Добавим, что "Мариуполь" с 2017 года до сегодня возглавляет Александр Бабич.
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Источник:Телеграм-канал Бомбардир
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Комментарии (2)
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K-Spirit (Киев)
18.06.2020 в 13:01
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Инспектор ( )
18.06.2020 в 12:50
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