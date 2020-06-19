Факсы Суркиса. Президент Динамо назвал официальные предложения по выкупу контракта игроков

Президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что если какой-то клуб хочет приобрести игрока "бело-синих", нужно официально обращаться с предложением к нему. Также он перечислил последние предложения от клубов из-за рубежа.

Прежде всего я должен получить не разговоры в Интернете, а официальный документ из какого-то клуба. Тогда пригласить футболиста, сесть и обсудить с ним. А такого не было ни разу! Агенты звонят типа Шаблия, спрашивают. А это что, разговор для таких футболистов как Миколенко, Цыганков? Почему [в "Шахтере"] не отдали Матвиенко, например? "Шахтер" продает дорого всех своих футболистов. Говорят, за Додо давали 20 млн, а они хотят 30 - это мне и Палкин подтвердил...