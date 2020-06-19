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Стиль Бабича. Латераль Мариуполя указал на особенности подготовки от тренерского штаба

Премьер-лига
(2 голосов)

В подготовке к каждому следующему матчу

Стиль Бабича. Латераль Мариуполя указал на особенности подготовки от тренерского штаба
Новина українською

Защитник правого фланга "Мариуполя" Павел Полегенько анонсировал в разговоре с телеканалом Футбол сегодняшнее противостояние с ПФК "Львов".

- Как проходит подготовка к предстоящему матчу с "Львовом"?

- Готовимся в штатном режиме, настраиваемся только на победу. Сейчас отрабатываем тактику под соперника.

- Знаете, чего ждать от этой команды?

- У нас есть теоретические занятия, где мы просматриваем и свои игры, и игры соперника. И так каждый раз по каждому конкретному сопернику. Сейчас разбираем ПФК "Львов". Уверен, что будем во всеоружии.

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- Будете держать в уме предстоящий матч на Кубок?

- Мы готовимся последовательно к каждому матчу и настраиваемся на полную отдачу, чтобы достичь максимального результата. Так что беречь силы для следующей встречи думаю, никто не будет.

- А хватит сил выдержать такой ритм? Почти три месяца без игр и здесь три матча за 10 дней, да еще и на жаре?

- Не могу говорить за каждого футболиста. Но ввиду того, что разрешено делать 5 замен в матче, мне кажется, что проблем не будет. Тренер может провести ротацию и скорректировать какие-то моменты.

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В статье: ФК Мариуполь ФК Львов Павел Полегенько Александр Бабич
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Источник:
Футбол News

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Комментарии (2)
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zago22
19.06.2020 в 13:48
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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Maldini (Киев)
19.06.2020 в 12:44
На хрен такие слова"Латераль???!Вы по-нашему.попроще можете и понятнее??????
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