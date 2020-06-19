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Михайленко: Ворскла отличается от Олимпика и Мариуполя, играет по-другому

Премьер-лига
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Сегодня Днепр-1 сыграет с Ворсклой

Михайленко: Ворскла отличается от Олимпика и Мариуполя, играет по-другому
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Главный тренер "Днепра-1" Дмитрий Михайленко в эфире ТК Футбол рассказал о подготовке к матчу 27-го тура УПЛ с "Ворсклой".

"Думаю, мы правильно сделали, что провели спарринг. Не выпали из недельного цикла, сыграли против команды очень хорошего уровня. Мы дали возможность сыграть многим ребятам, чтобы они были в тонусе. Кто-то сыграл тайм, кто-то – больше.

"Ворскла" отличается от тех команд, с которыми мы играли, –" Олимпик", "Мариуполь". "Ворскла" играет по-другому. Это агрессивная команда, хорошо готовая физически. Команда очень хорошо борется и любит это делать. Мы должны быть готовы к этому", – сказал Дмитрий Михайленко.

Напомним, что поединок "Ворскла" – "Днепр-1"! состоится сегодня, 19 июня. Начало в 19:00.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дмитрий Михайленко СК Днепр-1
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Источник:
ТК Футбол

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