Мариуполь - Львов 3:0. Измученные дорогой и Фоминым

Стоит ли ожидать от команды, которая за три недели наездила пять тысяч километров автобусом, качественного футбола? Теоретически, да. Если у вас в составе игроки высокого класса, которые играют рядом длительное время и способны на опыте использовать свои сильные стороны. Это утверждение явно не о "Львове" Эгише Меликяна. И хотя горожане приехали в "Мариуполя" за сутки до игры, полноценно восстановиться от дороги и подготовиться они не смогли.

Хотя армянский наставник "Львова" и пытался экспериментировать по ходу матча. Только в первом тайме он трижды менял левого защитника. С первых минут на фланге играл Люлька, затем в зону опустился Бопесу, затем - Татарков. Помогало это так себе. Собственно, именно из этой зоны и пришел первый гол в ворота Сарнавского. Руслан Фомин сыграл столба перед штрафной - принял пас, выдержал паузу и запустил по флангу Полегенько. Павел вторым касанием едва не испортил комбинацию, и все же успел сделать прострел в район 11-метровой отметки. Тот же Фомин и пробил в касание в угол - 1:0. Заканчивалась лишь пятая минута.

Если бы счет оставался ничейным, "Львов" наверняка делал бы ставку на быстрые контратаки, которые способны поддерживать Богунов, Альваро и Ныч. Однако в ситуации, когда нужно было готовить позиционное наступление, у гостей возникли проблемы. Альваро явно передерживал мяч, Богунов постоянно его терял, центральным полузащитникам не удавалось связать игру несколькими точными пасами подряд. Собственно, именно попытка организовать атаку большими силами обернулась вторым пропущенным голом. Потеря мяча перед штрафной "Мариуполя" позволила Мишневу дальним пасом вывести Фомина на свидание с Сарнавским. Богдан неуверенно вышел за пределы штрафной, Руслан этим воспользовался, обыграл кипера и закатил мяч в пустые ворота.

Только после этого "Львов" создал свой полумомент. Богунов после подачи справа бил слета, но мяч полетел значительно выше ворот. Еще однажды Ярослав мог попасть в цель после подачи углового, но акцентированного удара не получилось. Татарков в ворота попал, но точно по центру. В конце концов, за свою активность "Львов" мог получить награду - уже в компенсированное к первому тайму время Бопесу бил головой и попал в выставленную руку Полегенько в штрафной. Константин Труханов эпизод пропустил и явно ошибся.

В перерыве Меликяну удалось завести своих подопечных - темп им удалось повысить, но качество игры от этого не изменилось. Показательный факт - "Львов" за игру выполнил 12 угловых (у "Мариуполя" - 5), но только один завершился акцентированным ударом по воротам - Братков пробил головой точно в руки Гальчуку.

"Мариуполь" в свою очередь откровенно начал играть на удержание счета, помня, что 24-го июня его ждет полуфинал Кубка с "Ворсклой". Однако даже не особо стараясь, азовцы могли забить третий гол. Фомин скинул мяч Кулакову, но тот слету пробил выше ворот, очевидно, не поверив, что у него не было офсайда.

Под конец игры хозяева начали злоупотреблять обрезками на своей половине поля, что едва не привело к голу в их ворота. "Мариуполю" повезло, что после прохода и мощного выстрела Приймака с 20-ти метров мяч пролетел над перекладиной.

Впрочем, последние минуты были за азовцами. Сначала была упущенная возможность Фомина оформить хет-трик - Дава не дал "Львову" выбежать в контратаку, сам пробил, но вышел прострел на дальнюю штангу - Руслан бил уже в подкате, но не попал. Затем был удар Тищенко едва ли не от своего штрафной по пустым воротам, когда Сарнавский побежал на подачу углового - мяч не дошел до линии. Наконец на последних секундах Кащук таки оформил разгром, реализовав выход один на один после лонгбола Яворский. Учитывая состояние "Львова" - вполне закономерный результат.

Украинская Премьер-лига. Группа 2. 27-й тур

19 июня. Мариуполь. стадион им.Бойка

"Мариуполь" - "Львов" 3:0

Голы: Фомин 5, Фомин 27 Кащук 90+3

"Мариуполь": Гальчук - Полегенько, Яворский, Чоботенко, Корниенко (Кирюханцев 82) - Федорчук (Тищенко 56), Мишнев, Топалов (Кащук 65), Чурко (Кулаков 65), Горбунов (Дава 56) – Фомин

Тренер: Александр Бабич

"Львов": Сарнавский - Люлька, Гончар, Братков, Борзенко (Кравчук 82), Бопесу (Яковелли 62) - Богунов (Скорбь 82), Жонатан (Приймак 46), Татарков, Альваро - Ныч (Велвес 62)

Тренер: Егише Меликян

Арбитр: Константин Труханов

Предупреждение: Федорчук 2, Чоботенко 51, Яворский 64, Полегенько 69, Кащук 88 - Братков 42 Бопесу 45, Кравчук 90 + 3