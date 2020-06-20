Тренер Ворсклы: Ребят не надо было настраивать. Все помнят, как в Днепре вытерли о нас ноги

Тренер "Ворсклы" Виктор Уляницкий на послематчевой пресс-конференции после поединка 27-го тура УПЛ с "Днепром-1" (2:0) подвел итоги матча.

- Сегодня ребят не надо было настраивать. Когда мы только пришли работать в "Ворсклу", первая игра была в Днепре. Вы помните, как тогда вытерли ноги о нас. Сегодня "Днепр-1" желал выиграть, а мы очень хотели. Получилось, что хотение выиграло у желания.

- Согласны ли вы с Максимовым, что судья слепой? Имеете другое мнение по эпизоду с пенальти?

- Я пересмотрел эпизод с пенальти. Мое мнение - никакого пенальти не было! Разобрались с боковым судьей. А Вилиевич всегда отстаивает команду, он справедливый, честный, порядочный. Его в таких моментах не остановить. Получилось, что отстоял, ведь решение было принято. Это внесло напряжение в матч. Из-за отмены была суета, крики, и весь матч был в напряжении. Решение судей я не обсуждаю, но они были в обе стороны несколько непонятными.

- Как оцениваете контроль мяча и стандарты "Ворсклы" сегодня?

- У нас есть задача перед игрой по стандартам как в собственных ворот, так и у чужих. Считаю, если сыграли "на ноль", значит, справились у своих ворот. А впереди хотелось бы получше сыграть, выжать максимум из того, что зарабатываем у чужих ворот. Мы работаем над этим, и если хорошо работать, придут и голы.

- Если завтра команде предложат продать Дмитрия Резника, вы его отпустите?

- Это вопрос не ко мне. Все понимают, что есть талант, работоспособность - это видно. Он хорошо работает и играет. Наверное, будет в будущем и хорошо стоить. Все впереди. Сейчас мир информации - все все видят. Не только Дмитрия, у нас много молодежи подходит, потихоньку стучат в дверь. Все будет на футбольном поле. У молодежи все впереди.

- Как планируете восстанавливать команду перед кубковым полуфиналом?

- У нас есть медицинский штаб, все условия на базе. Мы относимся к этому очень серьезно, ведь в футболе важную роль играет восстановление и профилактика травм. Мы работаем по собственной программе, восстанавливаемся и готовимся к матчу. Ребята сами понимают, что это будет за матч. В Мариуполе, наверное, будет много эмоций, ведь каждая команда хочет победить.

- Выполнили ли игроки тренерскую установку, и какие факторы повлияли на результат?

- Мы успели перекинуться парой слов с Юрием Вилиевичем после игры. Не всегда тренер будет полностью доволен действиями игроков. Но сегодня мы видели самоотдачу и даже самопожертвование. Выиграли и идем дальше.