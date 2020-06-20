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Президент Олимпика: Наш план – переезд в Одессу и слияние с Черноморцем

Премьер-лига
(2 голосов)

Донецкий клуб может передислоцироваться в Одессу

Президент Олимпика: Наш план – переезд в Одессу и слияние с Черноморцем
Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал о своих планах перевезти команду в Одессу на постоянной основе.

"Этот инвестфонд, который покупает дешево, продает дорого. Мы с ними вроде бы договорились сначала покупать вместе, но на определенном этапе договоренности развалились. Пытаемся сделать то, что не успели сделать тогда. Разговор такой был, но потом что-то пошло не так.

Одесская общественность поддержала. Они не хотят просто инвесторов, которые просто имели бы отель или бизнес-центр. Теперь ждем подписания контракта. Это должно произойти на днях.

Допустим, купили стадион, зашли в Одессу. План такой: слияние с Черноморцем, если не возражает собственник команды. Остаться на базе Олимпика в УПЛ, но под брендом, который устраивает одесских болельщиков. Это Черноморец, если договоримся. Если не договоримся — будет третье название.

На первом этапе может Олимпик остаться. А может это будет сразу Черноморец, а может это и вовсе будет Одесса или Черное море. Лучше всего, конечно, чтобы остался бренд Черноморец", – цитирует Гельзина ТК "Футбол".

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В статье: Олимпик (Донецк) Черноморец (Одесса) Владислав Гельзин
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Комментарии (3)
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Просто Квашин (Харьков)
20.06.2020 в 16:00
Как схитрожопить, не вкладывая денег и иметь то, на что другие тратят деятки млн долларов...
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0
0
Dimka26 (Чернигов)
20.06.2020 в 15:45
С одной стороны - это хорошо, Гельзин любит футбол, не даст Черику утонять. Но с другой... у него нет тех финансов и Черик не сможет стать амбиционным клубом. Но хоть так
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-1
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Инспектор ( )
20.06.2020 в 15:37
После слияния с Черноморцем-вторая лига., потом аматоры?
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+1
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