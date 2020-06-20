Рух сдал новый тест на коронавирус. Результаты будут в понедельник

Игроки, тренерский штаб и персонал "Руха" в субботу прошли ПЦР-тестирование на коронавирус.

Напомним, что вчера были обнаружены случаи заболевания COVID-19 у трех футболистов и одного сотрудника клуба. Ожидается, что результаты сегодняшнего теста станут известны в понедельник, 22 июня.

Напомним, что 24 числа текущего месяца лидер Первой лиги, "Рух" должен провести календарный матч чемпионата против "Агробизнеса". Клуб уже обратился к ПФЛ и УАФ с просьбой перенести этот поединок.