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Рух сдал новый тест на коронавирус. Результаты будут в понедельник

Премьер-лига
(1 голосов)

В клубе уже есть зараженные

Рух сдал новый тест на коронавирус. Результаты будут в понедельник
UA-Футбол
Новина українською

Игроки, тренерский штаб и персонал "Руха" в субботу прошли ПЦР-тестирование на коронавирус.

Напомним, что вчера были обнаружены случаи заболевания COVID-19 у трех футболистов и одного сотрудника клуба. Ожидается, что результаты сегодняшнего теста станут известны в понедельник, 22 июня.

Напомним, что 24 числа текущего месяца лидер Первой лиги, "Рух" должен провести календарный матч чемпионата против "Агробизнеса". Клуб уже обратился к ПФЛ и УАФ с просьбой перенести этот поединок.

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В статье: Рух (Львов) коронавирус
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