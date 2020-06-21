Эксперт: Десна может воспользоваться подключениями Тымчика и Михайличенко к атакам Зари

В 27 туре нас ждет интересный матч, который может иметь стратегическое значение в дальнейшей борьбе за 2-3 место. Можно сказать, поединок "Заря" - "Десна" является центральным в туре. О шансах команд и готовности к очному противостоянию своими мыслями поделился бывший игрок "Динамо", "Металлиста" и сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Александр Призетко.

"После крупной победы и качественной игры в матче с "Александрией "Десна" подходит к поединку против "Зари" в хорошем состоянии. Обыграть команду Шарана 5:1 на ее поле пока еще никто не смог. Это заслуженная победа! "Десна" владела инициативой, создала больше моментов и показала отличную реализацию.

На сегодняшний день это добротная команда Премьер-лиги. В составе играют опытные ребята, и что самое важное, они в коллективе уже не первый год, хорошо чувствуют друг друга, есть отличное взаимопонимание на поле. Команда у Александра Рябоконя сбитая, сплоченная, а если и есть вливание, то оно происходит точечно на усиление. Но в матче с "Зарей" будут совсем другие нюансы. У александрийцев один футбол, а луганчане проповедуют другой. Мне кажется, "Десне" легче играть с "Александрией", чем с "Зарей".

65 минут матча с "Динамо" луганчане не разочаровывали, за этот отрезок игры заслуживают только похвалы. Они полностью доминировали над киевлянами, забили, вели в счете, и только нехватка опыта и короткая лавочки сыграли свою роль, что и привело к поражению.

В целом, "Десна" и "Заря" подходят к очному противостоянию абсолютно в равных условиях. Поэтому трудно отдать кому-то предпочтение. Шансы равны и выглядят как 50 на 50. Мне больше нравится игра "Зари", какой футбол она демонстрирует. Команда играет в атакующем стиле, крайние защитники Михайличенко и Тымчик постоянно подключаются к атаке. Но есть небольшая проблема - если их не страхуют, то оголяются зоны, и соперник может этим воспользоваться. Также очередным минусом для "Зари" будет отсутствие Леднева. Он обладает хорошим индивидуальным мастерством, может связать оборону с атакой, также создает для себя моменты. В условиях кадрового голода и короткой скамейки - это потеря. По моему мнению, в последнее время вокруг "Зари" ведется unfair play. Это и непонятное судейство, и дисквалификация игроков….

"Десна" играет в организованный футбол, прежде всего построенный на фундаментальном цементировании обороны. Их кредо - любая атака начинается с четкой дисциплины в защите. В зависимости от соперника они применяют различные тактические схемы. В плане психологии у "Десны" есть незначительное преимущество. Но у "Зари" есть квалифицированный тренер Виктор Скрипник, который за неделю приведет игроков в боевое состояние, найдет нужные слова, поэтому команда выйдет на матч полностью мобилизированной. И если покажет такой футбол как с "Динамо", только все 90 минут, то сможет рассчитывать на успех".